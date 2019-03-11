Зеленский сумел консолидировать свой электорат, - эксперт

Эксперт отметил, что у Зеленского появилось собственное электоральное ядро

У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского появилось собственное электоральное ядро, которое является залогом стабильности его позиций в поддержке со стороны избирателей. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента“ Владимир Фесенко.

“Во второй половине февраля и в начале марта его рейтинги в определенной степени стабилизировались. У некоторых кандидатов постоянно меняются позиции, а у Зеленского появилось собственное электоральное ядро. Это одна из причин укрепления его рейтинга. И это залог того, что рейтинг у Зеленского будет достаточно стабильным - он не будет “сдуваться“. Он еще может расти - там есть потенциал“, - сказал Владимир Фесенко.

По словам политолога, еще одной причиной того, что Зеленский удерживает лидерство в президентских опросах, являются протестные настроения избирателей.

“Протестные настроения не только против Порошенко и власти как таковой, но и недоверие сторонников Зеленского ко всем политикам. Это то, что обусловило высокие рейтинги Зеленского и их рост в январе-феврале. Сейчас именно эти люди, которые не доверяют всем политикам, продолжают поддерживать Зеленского“, - отметил эксперт.

Кроме того, политолог обратил внимание, что сторонники художественного руководителя студии “Квартал 95“ готовы идти на президентские выборы.

Напомним, согласно последним опросам от Active Group и группы “Рейтинг“, Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге электоральных симпатий украинцев с заметным отрывом от конкурентов. Кроме того, по данным группы “Рейтинг“, среди сторонников всех основных кандидатов готовность проголосовать выражают около 80% опрошенных.