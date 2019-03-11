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Зеленский сумел консолидировать свой электорат, - эксперт

Комментариев: 9
Зеленский сумел консолидировать свой электорат, - эксперт

Эксперт отметил, что у Зеленского появилось собственное электоральное ядро

У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского появилось собственное электоральное ядро, которое является залогом стабильности его позиций в поддержке со стороны избирателей. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента“ Владимир Фесенко.

“Во второй половине февраля и в начале марта его рейтинги в определенной степени стабилизировались. У некоторых кандидатов постоянно меняются позиции, а у Зеленского появилось собственное электоральное ядро. Это одна из причин укрепления его рейтинга. И это залог того, что рейтинг у Зеленского будет достаточно стабильным - он не будет “сдуваться“. Он еще может расти - там есть потенциал“, - сказал Владимир Фесенко.

По словам политолога, еще одной причиной того, что Зеленский удерживает лидерство в президентских опросах, являются протестные настроения избирателей.

“Протестные настроения не только против Порошенко и власти как таковой, но и недоверие сторонников Зеленского ко всем политикам. Это то, что обусловило высокие рейтинги Зеленского и их рост в январе-феврале. Сейчас именно эти люди, которые не доверяют всем политикам, продолжают поддерживать Зеленского“, - отметил эксперт.

Кроме того, политолог обратил внимание, что сторонники художественного руководителя студии “Квартал 95“ готовы идти на президентские выборы.

Напомним, согласно последним опросам от Active Group и группы “Рейтинг“, Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге электоральных симпатий украинцев с заметным отрывом от конкурентов. Кроме того, по данным группы “Рейтинг“, среди сторонников всех основных кандидатов готовность проголосовать выражают около 80% опрошенных.

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Комментариев (9)
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Антибес    11.03.2019, 19:01
Оценка:  -4
Антибес
Зеля и Юля будут бороться за кормушку во втором туре.А синий маньяк Педя в это время будет судорожно собирать чемоданы и думать куда ему лучше свалить чтобы потом не экстрадировали в Украину...
dj_qwe    11.03.2019, 19:16
Оценка:  -1
dj_qwe
так ведь уже почти всё перевозимое на мальдивы отправлено.
dj_qwe    11.03.2019, 19:20
Оценка:  -1
dj_qwe
за что минусы? Есть инфо что отвёз не на мальдивы, а в испанию?
    11.03.2019, 18:36
Оценка:  +1
"Ядро" вокруг Зеленского - это тролли ПРОТЫВСИХЫ!
    11.03.2019, 18:35
Оценка:  +5
Окропим Зелёнского святой зелёнкой - бес тщеславия покинет Зелёнског, и Зелёнский снова превратится в того дешёвого клоуна, коим был до неадэкватного взлёта "президентского рейтинга".
Woodbrother    11.03.2019, 18:26
Оценка:  +2
Woodbrother
Зеля - неумный клоун. Ешо избрание будет катастрофой для страны. Будет как в Венесуэле, где местный клоун мадуро довел страну до того, что туалетная бумага стоит дороже пяти килограмов денег .
lebedin2    11.03.2019, 18:18
Оценка:  +1
lebedin2
В такой оркестр кого дирижером ни посади - все квартет Крылова будет.
ВосставшийИзБана    11.03.2019, 18:12
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Мда. СССР наплодил лохов как грязи.
otstoi-002    11.03.2019, 18:09
Оценка:  -1
otstoi-002
Ну шош посмотрим....
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