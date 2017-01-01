Мужчину задержали оперуполномоченные отдела криминальной полиции во время проведения операции Розыск.

В Херсонской области правоохранители задержали дезертира-перебежчика, который покинул ряды украинской армии во время аннексии Крыма Россией. Об это сообщает управление Нацполиции в АР Крым и городе Севастополь в понедельник, 11 марта.

Отмечается, что мужчину задержали оперуполномоченные отдела криминальной полиции во время проведения операции Розыск.

"Мужчина 1985 г.р. с 2011 года проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной республики Крым перешел на сторону оккупанта, где проходил службу по контракту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину передали военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины. Сообщено о подозрении по статье о дезертирстве (ч.1 ст.408 УК Украины). Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Херсонской области задержали дезертира из Крыма

Напомним, при аннексии Крыма изменили присяге более 70% военнослужащих ВСУ, которые находились на полуострове. Из 13468 солдат и офицеров лишь 3990 военнослужащих (29,6%) остались верными родине.

Напомним, в 2018 году в Украине разыскивали 4200 крымских дезертиров.

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