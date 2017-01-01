Националисты и выборы. Кто ходит Нацкорпусом?

На выходных сторонники политической партии Национальный корпус дрались с правоохранителями в Киеве и Черкассах. Зачем, и как с этим связаны приближающиеся президентские выборы, разбирался Корреспондент.net.

Формально партия Национальный корпус участие в президентских выборах не принимает. Ее лидер народный депутат Андрей Билецкий отказался от баллотирования, также Нацкорпус отказался поддержать единого кандидата от других националистических организаций страны Руслана Кошулинского из партии Свобода.

Но в стороне от избирательной гонки Нацкорпус не остался. Национальные дружины – общественное движение на базе Нацкорпуса обещает отправить своих представителей на избирательные участки в качестве наблюдателей. Но и это не самое главное – за три недели до выборов националисты объявили о начале акции протеста, которая прямо бьет по одному из фаворитов избирательной гонки.

Корреспондент.net разбирался в ситуации.

Столкновения 9 марта

9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию День гнев, в ходе которой пришли на улицу Банковую под Администрацию президента. Националисты требовали наказать причастных к хищениям в Укроборонпроме. В этом обвиняют окружение президента, в частности отца и сына Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).

На Банковой во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях. Националисты применяли против правоохранителей слезоточивый газ, жгли файеры, запускали фейерверки.

Почему начались столкновения? В Нацкорпусе объясняют это тем, что улица Банковая была перекрыта правоохранителями, и националисты не могли пройти к зданию АП. Замечания о том, что эта улица всегда перекрыта и во время предыдущих акций того же Нацкорпуса столкновений по этому поводу с полицией не было в партии оставляют без ответа, и сразу начинают ссылаться на то, что воровство в оборонной сфере это очень плохо.

В тот же день, 9 марта, представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время его выступления со сцены. Все снова закончилось дракой с полицией. В результате столкновений пострадали 22 полицейских, двое националистов задержаны.

Последствия столкновений в Черкассах

Реакция

Кровавые кадры драк с применением дымовых шашек и слезоточивого газа на митинге в Черкассах не могли остаться без реакции. Полиция уже открыла уголовные дела по статьям о насилии в отношении своих работников и хулиганстве.

"За события 9 марта стоят пророссийские реваншисты и беглые олигархи", - отреагировала на схватки президентская партия БПП. Столкновения и драки с правоохранителями - это именно те кадры, которые нужны для "русской машины пропаганды", заявили в партии.

Сам президент лично об этих событиях не высказывался.

“Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге Петра Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности”, - прокомментировал столкновения министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр пообещал, что виновные в столкновениях будут наказаны. А к патриотам обратился с просьбой думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти.

Что говорят националисты

В Нацкорпусе не видят никаких нарушений со своей стороны, а во всем винят только власть.

Там говорят, что в Черкассах ветераны войны пришли на митинг кандидата в президенты - Главнокомандующего, чтобы посмотреть ему в глаза и спросить - почему еще не в тюрьме фигуранты коррупционного скандала с Укроборонпромом.

Более того, Нацкорпус намерен продолжать акции протеста, пока виновные в хищениях в оборонной сфере не будут наказаны.

Руководитель центрального штаба партии Родион Кудряшов утверждает, что после событий в Черкассах, количество желающих присоединиться к акции "увеличилось в 3 раза".

"Мы дали Порошенко неделю. Чтобы он использовал последнее действенное право в Украине: взял телефонную трубку и приказал своим лакеям - судьям и прокурорам - взять себя в руки и арестовать этих подонков. Если этого не будет, наш следующий шаг: суббота 16 марта Майдан Незалежности", – заявил Кудряшов.

По его словам, следующая акция националистов "будет уже без политической символики и флагов".

"Куда мы пойдем после событий на Майдане, вы узнаете на месте. С фантазией у нас нормально. И мы уверены, что все у нас получится", – добавил Кудряшов.

Причем здесь Аваков

В украинской политике давно ходят слухи о возможном сотрудничестве министра внутренних дел Арсена Авакова и Национального корпуса. Однако никаких прямых доказательств этого представлено пока не было.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко намекнула, что за событиями в Черкассах также может стоять руководство МВД.

"У меня вопрос к МВД: вы не заигрались в политику, друзья?", - написала Геращенко.

В Нацкорпусе какую-либо связь с Аваковым отрицают. "Никакой связи с Арсеном Аваковым. Все, что делается вокруг этого, – не очень разумное повторение клише, которым Администрация президента пыталась уничтожить каждый добровольческий батальон... Решили, что нашей темной стороной будет Аваков", – говорит лидер партии Андрей Билецкий.

В качестве примера он утверждает, что как нардеп "ни разу не голосовал за то, что нужно Народному фронту и Авакову.

"Вся связь – это "секрет Полишинеля", ее нетрудно просчитать: абсолютное большинство добровольческих подразделений входило в структуру МВД... Полк Азов (на основе которого и образовался Нацкорпус) никакой милицейской функции никогда не выполнял", - подчеркивает Билецкий.

"Полиция перекрывает Банковую по заказу Порошенко, заминает дела Свинарчуков, полиция прикрывает Порошенко, как мать своего ребенка, в частности в Черкассах, репрессирует Нацкорпус, а связи почему-то не у Авакова с Порошенко, входящих в одну коалицию, а у меня. Это абсурд и ахинея", – считает нардеп.

В тоже время Билецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит репрессии и физическое уничтожение представителей Национального корпуса и Национальных дружин.

Все может плохо закончиться

“Инциденты в Киеве и Черкассах показали, что некоторые противники Порошенко могут идти и на акции прямого действия – агрессивные атаки, стычки с правоохранителями. То есть в целом те же формы противостояния, которые применялись во время Майданов и других протестных акций”, - отмечает политолог Владимир Фесенко.