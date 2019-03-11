В ВСУ рассказали, какие российские запчасти все еще не могут заменить

Вопрос ремонта военной техники, запчасти к которой производятся только в РФ, остается проблемным.

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Для ВСУ проблемным остается вопрос обеспечения запасными частями и агрегатами , которые сейчас производятся только в РФ. Об этом заявил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает УНН.

“Нами освоен ремонт около 20 образцов вооружения и военной техники, в том числе ремонт всех артиллерийских систем“, - отметил он.

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Несмотря на это, вопрос ремонта приборов, запчасти к которым производятся только в России, остается открытым. Это - приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, танкам Т-72, комплектующие к ЗРК.

“Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам“, - добавил Шевцов.

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Напомним, ранее Николай Шевцов заверил, что армия укомплектована вооружением и техникой на 85%.