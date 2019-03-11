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В ВСУ рассказали, какие российские запчасти все еще не могут заменить

Комментариев: 6
Вопрос ремонта военной техники, запчасти к которой производятся только в РФ, остается проблемным.
В ВСУ рассказали, какие российские запчасти все еще не могут заменить
EPA/UPG

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Для ВСУ проблемным остается вопрос обеспечения запасными частями и агрегатами , которые сейчас производятся только в РФ. Об этом заявил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает УНН.

“Нами освоен ремонт около 20 образцов вооружения и военной техники, в том числе ремонт всех артиллерийских систем“, - отметил он.

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Несмотря на это, вопрос ремонта приборов, запчасти к которым производятся только в России, остается открытым.  Это - приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, танкам Т-72, комплектующие к ЗРК.

“Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам“, - добавил Шевцов.

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Напомним, ранее Николай Шевцов заверил, что армия укомплектована вооружением и техникой на 85%.

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Теги: ВСУ, армия, техника, комплектующие, детали
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Комментариев (6)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    11.03.2019, 19:20
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Бред. Откат правит балом.
bertal    11.03.2019, 19:11
Оценка:  +1
bertal
Уничтожить свое производство, чтоб зависить от российского? Вот что значат взятки и "патриотизм" уродов у власти
Антибес    11.03.2019, 18:50
Оценка:  -1
Антибес
А гитлеровская Германия тоже закупала в годы Второй Мировой Войны запчасти к военной технике у СССР?
dinops    11.03.2019, 18:43
Оценка:  +2
dinops
А не проще покупать их официально и не рассказывать людям сказки
VSHIVANKA    11.03.2019, 19:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВЫ О ЧЕМ ЭТО ?!
" ВОЙНА " ПЯТЫЙ ГОД ИДЁТ !!!
КАКИЕ ЗАКУПКИ У " АГРЕССОРА " ?!
ДА ЕСЛИ БЫ НЕ САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ КОНТИНЕНТА , ВСЯ ЕВРОПА БЫ УЖЕ ЛЕЖАЛА В РУИНАХ И ФСЕ БЫЛИ БЫ РАБАМИ ПУТИНА !!!
СУГС - СУГС - СУГС !!!
Дром    11.03.2019, 19:06
Оценка:  0
Дром
Так тогдаж понятно станет, что вся война - договорняк между верхушками. Пока мі тут друг друга убиваем, они делают деньги на нашей крови.
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