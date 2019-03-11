В ВСУ рассказали, какие российские запчасти все еще не могут заменить
Читай также: ЕС предлагают исключить РФ из списка стратегических партнеров
Для ВСУ проблемным остается вопрос обеспечения запасными частями и агрегатами , которые сейчас производятся только в РФ. Об этом заявил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, передает УНН.
“Нами освоен ремонт около 20 образцов вооружения и военной техники, в том числе ремонт всех артиллерийских систем“, - отметил он.
Читай также: Буксир ВСУ Корец вышел в море: РФ направила к нему три судна
Несмотря на это, вопрос ремонта приборов, запчасти к которым производятся только в России, остается открытым. Это - приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, танкам Т-72, комплектующие к ЗРК.
“Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам“, - добавил Шевцов.
Читай также: К аудиту Укроборонпрома хотят привлечь всемирно известную компанию
Напомним, ранее Николай Шевцов заверил, что армия укомплектована вооружением и техникой на 85%.
" ВОЙНА " ПЯТЫЙ ГОД ИДЁТ !!!
КАКИЕ ЗАКУПКИ У " АГРЕССОРА " ?!
ДА ЕСЛИ БЫ НЕ САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ КОНТИНЕНТА , ВСЯ ЕВРОПА БЫ УЖЕ ЛЕЖАЛА В РУИНАХ И ФСЕ БЫЛИ БЫ РАБАМИ ПУТИНА !!!
СУГС - СУГС - СУГС !!!