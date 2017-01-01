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На Николаевщине ветер снес вышку мобильной связи

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Рухнувшая вышка связи принадлежала мобильному оператору Vodafone. О разрушениях и пострадавших информации пока нет.

В городе Южноукраинск Николаевской области сильный ветер снес вышку мобильной связи. Видео с места событий опубликовал на своем канале в YouTube местный житель Дмитрий Подгородецкий в понедельник, 11 марта.

По данным местных СМИ, данная вышка связи принадлежала мобильному оператору Vodafone. Она находилась ниже Мемориального комплекса.

О разрушениях и пострадавших на данный момент информации нет.

Ранее в понедельник в Николаеве из-за сильных порывов ветра на двигавшуюся маршрутку упало дерево. Пострадали два ребенка.

Также сообщалось, что в Украине из-за сильного ветра ввели второй уровень опасности – оранжевый.

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Теги: Мобильная связь, Николаев, ураган, Николаевская область, ветер, разрушения, Vodafone, разрушение, Южноукраинск, мобильный оператор
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Источник: korrespondent.net

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