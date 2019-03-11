В Украине усилили охрану складов боеприпасов

Перед президентскими выборами Вооруженные силы Украины усилили охрану складов боеприпасов. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщил начальник Центрального управления безопасности воинской службы Николай Швец, передает LIGA.net.

"Охрана всех потенциально опасных объектов хранения боеприпасов и топлива уже три недели как усилена", - сказал он.

Швец подчеркнул, что усиленная охрана объектов может быть продолжена и после выборов.

Он также сообщил, что запланирована реконструкция трех арсеналов для хранения боеприпасов с учетом опыта стран НАТО.

Помимо этого, до конца 2019 года планируется оборудовать охранные периметры 37 объектов на которых хранятся ракеты, боеприпасы и топливо.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12,5 тысяч человек. После пожара территорию вокруг складов очищали более двух месяцев.

После этого Минобороны ввело новые правила охраны складов с боеприпасами.