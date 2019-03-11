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В Украине усилили охрану складов боеприпасов

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Охрана потенциально опасных объектов хранения боеприпасов и топлива усилена из-за предстоящих выборов.
Училенная охрана объектов может быть продолжена и после выборов
Училенная охрана объектов может быть продолжена и после выборов
zik

Перед президентскими выборами Вооруженные силы Украины усилили охрану складов боеприпасов. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщил начальник Центрального управления безопасности воинской службы Николай Швец, передает LIGA.net.

"Охрана всех потенциально опасных объектов хранения боеприпасов и топлива уже три недели как усилена", - сказал он.

Швец подчеркнул, что усиленная охрана объектов может быть продолжена и после выборов.

Он также сообщил, что запланирована реконструкция трех арсеналов для хранения боеприпасов с учетом опыта стран НАТО.

Помимо этого, до конца 2019 года планируется оборудовать охранные периметры 37 объектов на которых хранятся ракеты, боеприпасы и топливо.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12,5 тысяч человек. После пожара территорию вокруг складов очищали более двух месяцев.

После этого Минобороны ввело новые правила охраны складов с боеприпасами.

 

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Теги: Выборы, боеприпасы, склад, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bertal    11.03.2019, 19:30
Оценка:  0
bertal
За державу обидно, вспомнили перед выборами уроды, хотя им и сейчас по срат ь на страну в которой эти ублюдки родились
dj_qwe    11.03.2019, 19:06
Оценка:  +1
dj_qwe
Вкратце: на складах завелись бродячие собаки - теперь хоть бомжей будет кому отпугивать.
На этом программа модернизации охраны военных складов закончилась...
Антибес    11.03.2019, 18:54
Оценка:  +1
Антибес
А что,там ещё что-то осталось?Не всё ещё распродали,разворовали и спалили?
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