Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд Амстердама будет решать вопрос "скифского золота" до июня

Комментариев: 0
Суд назвал ориентировочную дату вынесения решения по делу о принадлежности коллекции.
Суд потратит на рассмотрение дела о "скифском золоте" три месяца
Суд потратит на рассмотрение дела о "скифском золоте" три месяца
EPA/UPG

Читай также: В Крыму “реставрировали“ Ханскую мечеть 1533 года современной испанской плиткой - Джапарова

Апелляционный суд Амстердама определил ориентировочную дату вынесения решения о возвращении Украине “скифского золота“. Об этом на своей странице в Facrbook написал замминистра юстиции Сергей Петухов.

“Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о “скифском золоте“, - уточнил он.

Читай также: РФ отказалась вернуть ценности, вывезенные из Германии после войны

В 2016 суд в Амстердаме, напомним, уже принял решение в пользу Украины по “скифскому золоту“, оценочная стоимость коллекции которого составляет 10 млн евро. Однако после этого музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на это решение.

Читай также: Украина потратит на суды по “скифскому золоту“ почти 13 млн

Напомним, апелляционный суд Амстердама 11 марта начал рассмотрение вопроса возвращения “скифского золота“ Украине.

Поделись:
Теги: скифское золото, Крым, ценности, Украина, Амрстердам, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь