Суд Амстердама будет решать вопрос "скифского золота" до июня

Суд назвал ориентировочную дату вынесения решения по делу о принадлежности коллекции.

Суд потратит на рассмотрение дела о "скифском золоте" три месяца EPA/UPG

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Апелляционный суд Амстердама определил ориентировочную дату вынесения решения о возвращении Украине “скифского золота“. Об этом на своей странице в Facrbook написал замминистра юстиции Сергей Петухов.

“Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о “скифском золоте“, - уточнил он.

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В 2016 суд в Амстердаме, напомним, уже принял решение в пользу Украины по “скифскому золоту“, оценочная стоимость коллекции которого составляет 10 млн евро. Однако после этого музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на это решение.

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Напомним, апелляционный суд Амстердама 11 марта начал рассмотрение вопроса возвращения “скифского золота“ Украине.