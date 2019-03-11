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В ВСУ назвали российские запчасти, в которых нуждается армия

Комментариев: 3
Армия Украины нуждается в запасных частях и агрегатах военной техники, производимых только в России.
Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов
Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов
Минобороны Украины

Украинская армия нуждается в запасных частях и агрегатах военной техники, производимых только в России. Об этом заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов на брифинге в Киеве в понедельник, 11 марта, сообщает УНИАН.

Указано, что среди этих деталей - приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортеров, танков Т-72, зенитных ракетных комплексов, вертолетов и самолетов.

"Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам", - подчеркнул генерал-майор.

Он также доложил, что за пять лет только предприятиями ОПК было капитально отремонтировано около 5,5 тыс. единиц вооружения и военной техники и более 12,5 тыс. узлов и агрегатов - это двигатели, трансмиссии и т. п.

Ранее сообщалось, что украинская армия укомплектована основными образцами вооружения и военной техники на 85%.

Перед этим в Генштабе заявили, что в этом году поставки новой техники для армии удвоят.

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Теги: Россия, армия и вооружение, Украина-Россия, армия, Украинская армия, ВСУ, армия Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bertal    11.03.2019, 19:26
Оценка:  0
bertal
Каких вертолетов? наладили выпуск лопастей? ты не хомяк, ты жо пализ, лижи дальше,
Woodbrother    11.03.2019, 19:14
Оценка:  -1
Woodbrother
Лопасти вертолетов уже наладили в производство на МоторСич. СВЧ ламп действительно не хватает, но зато полно СВЧ твердотельной электроники. При модернизации РЛС полностью меняется ее элементная база на современную .
VSHIVANKA    11.03.2019, 19:06
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ДА ......
" ВОЙНА " ОНА ТАКАЯ .....)))
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