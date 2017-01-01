На Донбассе не стреляют вторые сутки

Перемирие в зоне боевых действий сохраняется с начала 10 марта. За предыдущие три дня "тишины" зафиксировано шесть обстрелов.

На Донбассе впервые за годы не стреляют вторые сутки Reuters (архивное фото)

Режим тишины на Донбассе сохраняется вторые сутки. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - указано в сообщении.

Отметим, с 8 марта на Донбассе стартовало "весеннее" перемирие, благодаря чему значительно снизилась интенсивность боевых действий.

За три дня зафиксировано всего 6 обстрелов. А с минувших суток - ни одного.

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