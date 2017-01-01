На Донбассе не стреляют вторые сутки
Перемирие в зоне боевых действий сохраняется с начала 10 марта. За предыдущие три дня "тишины" зафиксировано шесть обстрелов.
Режим тишины на Донбассе сохраняется вторые сутки. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - указано в сообщении.
Отметим, с 8 марта на Донбассе стартовало "весеннее" перемирие, благодаря чему значительно снизилась интенсивность боевых действий.
За три дня зафиксировано всего 6 обстрелов. А с минувших суток - ни одного.
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