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В Луцке сильный ветер повалил строительный кран

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Сильный ветер повалил строительный крана на ул. Привокзальная в Луцке. В результате инцидента никто не пострадал.
Последствия крушения крана в Луцке
Последствия крушения крана в Луцке
Перший.com.ua

В Луцке сильный ветер привел к крушению строительного крана на ул. Привокзальная. В результате инцидента, который произошел в понедельник, 11 марта, никто не пострадал, сообщают со ссылкой на представителя компании-застройщика Українські новини.

"Никто не пострадал, соблюдали все правила техники безопасности", - отметил он.

По его словам, причиной падения крана стал сильный ветер. Сейчас ведутся работы по демонтажу крана.

 

 

В компании также заверили, что установление завалившегося крана было проведено без нарушений.

Ранее в городе Южноукраинск Николаевской области сильный ветер снес вышку мобильной связи.

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Теги: фото, строительство, волынь, кран, Луцк, ветер, непогода
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Источник: korrespondent.net

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