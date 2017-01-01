Сильный ветер повалил строительный крана на ул. Привокзальная в Луцке. В результате инцидента никто не пострадал.

В Луцке сильный ветер привел к крушению строительного крана на ул. Привокзальная. В результате инцидента, который произошел в понедельник, 11 марта, никто не пострадал, сообщают со ссылкой на представителя компании-застройщика Українські новини.

"Никто не пострадал, соблюдали все правила техники безопасности", - отметил он.

По его словам, причиной падения крана стал сильный ветер. Сейчас ведутся работы по демонтажу крана.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке сильный ветер повалил строительный кран

В компании также заверили, что установление завалившегося крана было проведено без нарушений.

Ранее в городе Южноукраинск Николаевской области сильный ветер снес вышку мобильной связи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet