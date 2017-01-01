В Одессе бушует пыльная буря

Одессу накрыла пыльная буря. В ближайшее время ветер в городе может еще усилиться до 28 метров в секунду.

Город Одесса в понедельник, 11 марта, накрыла пыльная буря. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В свою очередь метеорологи отмечают, что в ближайшие несколько часов северо-западный ветер в городе может усилиться до 28 метров в секунду.

На улицы Одессы сейчас лучше не выходить, отмечают местные СМИ, сильный ветер срывает с крыш то, что плохо закреплено, а также подымает сухие ветки, срывает кабели и кружит различный мусор.

В связи с этим одесситам в мэрии советуют максимально ограничить свое пребывание на улице, по возможности пользоваться общественным транспортом, а не личным, и держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

Напомним, в Винницкой области в понедельник, 11 марта, бушует непогода: сильный порывистый ветер срывает крыши, валит столбы и деревья.

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