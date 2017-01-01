Кабмин подготовил санкции за выборы в Крыму

Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 года были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму.

В СНБО внесли предложения по санкциям в отношении иностранцев за выборы в Крыму Корреспондент.net

Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие в качестве международных наблюдателей в выборах президента России в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сопроводительной информации к распоряжению правительства №129 от 6 марта.

"В частности, предложено на рассмотрение СНБО применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые "международные наблюдатели" в так называемых "выборах президента РФ", незаконно проведенных Россией на территории (аннексированных) Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в документе.

При этом отмечается, что реализация данного решения "будет способствовать защите нарушенных интересов государства Украина".

Кроме того, как рассчитывают в правительстве, это "создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют".

Напомним, 14 мая, Европейский союз внес в список санкций пять россиян, занимавших должности в избирательных комиссиях аннексированных Крыма и Севастополя. Лицам, которые были внесены в санкции, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их счета в странах-членах ЕС подлежат замораживанию.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом персональные санкции Евросоюза, которые были введены против пяти россиян за участие в организации российских президентских выборов в аннексированном Крыму.

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