Супрун назвала суточную норму потребления сахара

Лучше вообще минимизировать потребление сахара – не добавлять его в чай или кофе, отметила чиновница.

Ульяна Супрун рекомендуют употреблять не более пяти чайных ложек сахара в день Корреспондент.net

Украина занимает первое место в Европе по количеству смертей от сердечно-сосудистых болезней. Четыре из 10 таких смертей связаны с неправильным питанием и чрезмерным употреблением сахара.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в понедельник, 11 марта.

"Сладости, а именно добавленные в них сахара становятся лишним весом, снижают чувствительность тканей к инсулину, оседают на капиллярах и делают их слабыми. Трансжиры в сладостях провоцируют ненужное воспаление, вызывают или усугубляют атеросклероз – болезнь сосудов", – отметила Супрун.

По ее словам, средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов, а это пять чайных ложек.

"Но лучше вообще минимизировать потребление сахара – не добавлять его в чай или кофе. Если же добавляете сахар – не ешьте дополнительно сладости", – отметила чиновница.

Напомним, Ульяна Супрун рассказала, как безопасно похудеть к лету. По ее мнению, "марафоны похудения" опасны.

Также Супрун разъяснила, как и сколько следует есть белка. Она посоветовала есть яблоки каждый день.

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