В Харькове девушка разделась перед полицейскими

Силовики вызвали специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла клиентку ресторана в больницу.

В Харькове клиентка ресторана Якитория отказалась платить, а перед прибывшими сотрудниками полиции полностью разделась. Об этом сообщил в Twitter канал Ху…вая Салтовка в понедельник, 11 марта.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня в заведении на улице Квитки-Основьяненко.

"Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов – и тут началось самое интересное! Малыха разделась догола и устроила истерику", – говорится в сообщении.

Также очевидец утвержает, что с девушкой был еще и ребенок, но на опубликованном видео его не видно.

Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов и тут началось самое интереное! Малыха разделась догола и устроила истерику



По словам работников, она еще и с ребенком была. pic.twitter.com/DI5MjT8mtc — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 11 марта 2019 г.

Местное издание Newsroom сообщает, что в патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. По словам стражей порядка, "поведение женщины не соответствовало обстановке", поэтому правоохранители вызвали на место специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.

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