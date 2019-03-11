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В Харькове девушка разделась перед полицейскими

Комментариев: 2
Силовики вызвали специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла клиентку ресторана в больницу.

В Харькове клиентка ресторана Якитория отказалась платить, а перед прибывшими сотрудниками полиции полностью разделась. Об этом сообщил в Twitter канал Ху…вая Салтовка в понедельник, 11 марта.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня в заведении на улице Квитки-Основьяненко.

"Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов – и тут началось самое интересное! Малыха разделась догола и устроила истерику", – говорится в сообщении.

Также очевидец утвержает, что с девушкой был еще и ребенок, но на опубликованном видео его не видно.

Местное издание Newsroom сообщает, что в патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. По словам стражей порядка, "поведение женщины не соответствовало обстановке", поэтому правоохранители вызвали на место специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.

Ранее в Киеве обнаженная женщина легла посреди дороги. Инцидент произошел на улице Елены Телиги. Пользователи соцсети прозвали женщину "русалкой".

А в центре города Днепр мужчина прямо на улице разделся догола и начал танцевать.

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Теги: Харьков, видео, голые, женщина, девушка, обнаженные, обнаженка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Nomad27    11.03.2019, 23:54
Оценка:  0
Nomad27
типичный пациент скорой психбольницы, наркоша или крыша двинута, там разберутся..
Зyрбаган    11.03.2019, 23:07
Оценка:  -1
Зyрбаган
Бабы думают что своими причиндалами они смогут заинтересовать кого-то,что позволит им не платить...)))))))))))))
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