Из-за сильного ветра в Украине погибли два человека, еще трое пострадали
В Украине из-за сильного ветра, который местами превращался в настоящий ураган, погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что в Николаеве в результате падения дерева на маршрутный микроавтобус травмы получили двое детей 2010 и 2015 года рождения.
В Коростышеве Житомирской области металлический лист размером 11 на 14 метров упал на двух женщин с кровли магазина Фуршет. Одна из них погибла на месте. Ее дочь 1995 года рождения получила серьезные травмы и находится в реанимации.
В Хмельнике Винницкой области дерево, которое упало на проезжую часть дороги, убило 28-летнюю женщину, жительницу села Диброва.
По состоянию на вечер 11 марта из-за сильного ветра остаются поврежденными крыши 211 зданий.
Cмотрите фотогалерею: Из-за сильного ветра в Украине погибли два человека, еще трое пострадали
Ранее сообщалось, что в 15 областях Украины объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
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