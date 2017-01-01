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Из-за сильного ветра в Украине погибли два человека, еще трое пострадали

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Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая стала причиной гибели людей в Житомирской и Винницкой областях.
Последствия непогоды в Украине
Последствия непогоды в Украине
facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украине из-за сильного ветра, который местами превращался в настоящий ураган, погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в Николаеве в результате падения дерева на маршрутный микроавтобус травмы получили двое детей 2010 и 2015 года рождения.

В Коростышеве Житомирской области металлический лист размером 11 на 14 метров упал на двух женщин с кровли магазина Фуршет. Одна из них погибла на месте. Ее дочь 1995 года рождения получила серьезные травмы и находится в реанимации.

В Хмельнике Винницкой области дерево, которое упало на проезжую часть дороги, убило 28-летнюю женщину, жительницу села Диброва.

По состоянию на вечер 11 марта из-за сильного ветра остаются поврежденными крыши 211 зданий.

Ранее сообщалось, что в 15 областях Украины объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: Украина, фото, жертвы, ветер, непогода, погибли, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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