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В Запорожье в мусорном баке нашли тело младенца

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Мертвый новорожденный был завернут в пластиковый пакет. Полиция разыскивает мать ребенка.
В Запорожье обнаружили мертвого младенца
В Запорожье обнаружили мертвого младенца
Корреспондент.net

В Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом во вторник, 12 марта, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Отмечается, что местный житель нашел пластиковый пакет с мертвым младенцем 10 марта. Инцидент произошел во дворе дома по улице Новгородская, 22.

Как сообщили правоохранители, тело новорожденного отправлено на экспертизу, его мать разыскивают.

Открыто уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Ранее сообщалось, что на пустыре в Николаевской области дети нашли тело новорожденного ребенка

В Сумской области под мостом нашли тело младенца

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Теги: Запорожье, ребенок, новорожденный, тело, полиция, младенец
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Источник: korrespondent.net

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