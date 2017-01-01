Во Львове утвердили новые ставки туристического сбора

В зависимости от стоимости временного размещения гости города должны будут заплатить от 0,2-0,5% минимальной заработной платы.

Городской совет Львова на сессии 11 марта утвердил ставки туристического сбора для приезжих в соответствии с Налоговым кодексом Украины. Об этом сообщается на сайте горсовета.

За каждые сутки пребывания в городе туристам придется платить 0,2-0,5% от размера минимальной заработной платы в зависимости от стоимости временного размещения (ночевки).

Так, при стоимости временного размещения для одного человека в сутки до 350 гривен включительно сбор составит 0,2%, от 350 до 750 гривен - 0,3%, от 750 до 1200 гривен - 0,4%, от 1200 гривен - 0,5%.

Под стоимостью временного размещения (ночевки) подразумевается общая стоимость номера (комнаты), аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости независимо от количества проживающих.

Данное постановление львовских властей вступит в силу с 1 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что власти Венеции одобрили введение платы за въез д в исторический центр города. Сбор составит 3 евро с человека и будет взиматься с 1 мая.

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