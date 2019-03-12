В Сети обсуждают фото побега Порошенко с митинга в Житомире

На фото видно, как президент Петр Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.

Пользователи соцсети обсуждают фото бегущего по луже президента Петра Порошенко в Житомире. Соответствующий снимок появился в Faceboоk.

По их информации, президент "убежал" со своего предвыборного митинга в Житомире, после того, как местные жители довольно холодно его встретили.

На фото видно, как Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.

Ранее сообщалось, участники Национального корпуса устроили в Житомире очередную акцию во время выступления президента Петра Порошенко в понедельник, 11 марта. Позже президент заявил, что акция против него проплаченная и ушел со сцены к зрителям. По словам ведущего, чтобы жители Житомира могли сделать с ним селфи.

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