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В Сети обсуждают фото побега Порошенко с митинга в Житомире

Комментариев: 7
На фото видно, как президент Петр Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.
Порошенко бежит в Житомире
Порошенко бежит в Житомире
Соцсети

Пользователи соцсети обсуждают фото бегущего по луже президента Петра Порошенко в Житомире. Соответствующий снимок появился в Faceboоk.

По их информации, президент "убежал" со своего предвыборного митинга в Житомире, после того, как местные жители довольно холодно его встретили.

На фото видно, как Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.

 

Ранее сообщалось, участники Национального корпуса устроили в Житомире очередную акцию во время выступления президента Петра Порошенко в понедельник, 11 марта. Позже президент заявил, что акция против него проплаченная и ушел со сцены к зрителям. По словам ведущего, чтобы жители Житомира могли сделать с ним селфи.

 

 

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Теги: митинг, фото, Житомир, протест, Порошенко, побег, Петр Порошенко, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    12.03.2019, 08:50
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ГАЛУТИНА !!!
ТЫ ГДЕ ? )))))
Зорян_и_Шкиряк    12.03.2019, 09:14
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Переобувается.
fkrfyfan    12.03.2019, 08:44
Оценка:  +4
fkrfyfan
Красиво бежит! Профессионал, не забыл Симферополь 2014
Вин_тиК    12.03.2019, 08:35
Оценка:  +3
Вин_тиК
И ведь есть "граждане", которые поддерживают ... это.
zadneprohodchik    12.03.2019, 08:39
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Да , рошен оно такое.
deadwest    12.03.2019, 08:32
Оценка:  +7
deadwest
Вариация на тему "ЦЕ ОСТАТОЧНО ПРОЩАВАЙ"
гы-гы)
MNI1957    12.03.2019, 08:23
Оценка:  +6
MNI1957
неплохо что бежит,плохо что сбежит
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