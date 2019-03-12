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В Украине полтысячи населенных пунктов без света

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Из-за ухудшения погодных условий в стране обесточены 537 населенных пунктов в 15 областях.
Более 500 населенных пунктов в Украине - без света из-за непогоды
Более 500 населенных пунктов в Украине - без света из-за непогоды
Прес-центр штаба АТО / Facebook

В Украине по состоянию на утро вторника, 12 марта, из-за ухудшения погодных условий остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях. А именно: Киевская – 168 н.п., Хмельницкая – 102 н.п., Винницкая – 58 н.п., Черкасская – 56 н.п., Житомирская – 56 н.п., Полтавская – 28 н.п., Сумская – 20 н.п., Тернопольская – 11 н.п., Донецкая – 10 н.п., Кировоградская – 7 н.п., Черновицкая – 5 н.п., Львовская – 4 н.п., Луганская – 4 н.п., Днепропетровская – 4 н.п., Черниговская – 4 н.п.

Как сообщалось, в понедельник, 11 марта, на Украину обрушился ураган со сильным ветром. Аномально сильные порывы стали причиной целого ряда опасных инцидентов в стране. В частности, в городе Южноукраинск Николаевской области сильный ветер снес вышку мобильной связи, а в Луцке сильный ветер повалил строительный кран.

 

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Теги: Украина, ураган, ветер, непогода, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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deadwest    12.03.2019, 08:45
Оценка:  0
deadwest
Что тут говорить, ветхая инфраструктура не прходила капитального ремонта со времён СССР, а ремонтировать, строить, создавать в этой стране к сожалению либо небудут, либо очень скоро. жаль.
deadwest    12.03.2019, 09:05
Оценка:  0
deadwest
не скоро*
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