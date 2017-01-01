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На Донбассе в пожаре погибли четыре человека

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В Донецкой области в пожаре погибли четыре человека, из них двое детей 2015 года рождения.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются
ГСЧС Украины

В Донецкой области во время пожара в жилом доме погибли четыре человека, двое из них были дети 2015 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Инцидент произошел в понедельник, 11 марта, в пгт. Красногоровка. Добавляется, что в 21:11 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожено перекрытие, кровля и вещи домашнего обихода на площади 150 м2.

К тушению привлекалось 10 спасателей и две единицы спецтехники.

Как сообщалось, пожар под Киевом унес жизни двоих детей. Трагедия произошла в селе Синяк Вышгородского района. Погибли дети 2018 и 2015 года рождения.

 
Ранее сообщалось, что в Запорожской области мать покончила с собой после гибели двоих детей в результате пожара.

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Теги: дети, пожар, Донецкая область, донбасс, пожарные, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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