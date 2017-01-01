За прошлые сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня

В штабе ООС рассказали о ситуации на линии фронта за прошлые сутки.

В ООС один обстрел за сутки facebook.com/pressjfo.news/

11 марта боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Со стрелецкого оружия был обстрелян опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, сообщают в пресс-центре ООС.

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Огонь боевики открывали вблизи Авдеевки. Человеческих жертв с украинской стороны на фронте за последние сутки не наблюдается.

Также известно, что с начала этих суток нарушений режима прекращения огня не наблюдают.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, - резюмируют в пресс-центре ООС.

Напомним, начальник вооружения ВСУ рассказал, насколько хорошо укомплектована украинская армия. По словам Николая Шевцова, ВСУ укомплектованы на 85%, а подразделения в зоне ООС - на 99%.