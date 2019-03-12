ФСБ собралось проверять психику уже 11 украинских моряков

Проведение психолого-психиатрической экспертизы назначили в отношении еще троих военнопленных.

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Следственное управление ФСБ назначило сегодня проведение психолого-психиатрической экспертизы в отношении еще троих военнопленных моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

“Сегодня состоялись следственные действия в отношении троих военнопленных украинских моряков - Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру, Сергею Попову“, - написал он.

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Военнопленных моряков и их адвокатов следователи ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз, отметил Полозов.

Защита возражала против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, учитывая, что следствие не собирается позитивно реагировать на возражения адвокатов, ими были заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы.

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Всего, по состоянию на текущий день, следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных украинских моряков.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ назначила психолого-психиатрическую экспертизу уже восьми морякам - Виктору Беспальченко, Василию Сороке, Сергею Цыбизову, Роману Мокряку, Юрию Безъязычному, Владиславу Костышину, Владимиру Варимезу и Сергею Чулибе.