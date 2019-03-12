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ФСБ собралось проверять психику уже 11 украинских моряков

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 10
Проведение психолого-психиатрической экспертизы назначили в отношении еще троих военнопленных.
Еще троим морякам назначали психолого-психиатрическую экспертизу
Еще троим морякам назначали психолого-психиатрическую экспертизу
twitter.com/OgonWatch

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Следственное управление ФСБ назначило сегодня проведение психолого-психиатрической экспертизы в отношении еще троих военнопленных моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

“Сегодня состоялись следственные действия в отношении троих военнопленных украинских моряков - Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру, Сергею Попову“, - написал он.

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Военнопленных моряков и их адвокатов следователи ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз, отметил Полозов.

Защита возражала против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, учитывая, что следствие не собирается позитивно реагировать на возражения адвокатов, ими были заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы.

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Всего, по состоянию на текущий день, следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных украинских моряков.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ назначила психолого-психиатрическую экспертизу уже восьми морякам - Виктору Беспальченко, Василию Сороке, Сергею Цыбизову, Роману Мокряку, Юрию Безъязычному, Владиславу Костышину, Владимиру Варимезу и Сергею Чулибе.

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Теги: моряки, военнопленные, Азов, экспертиза, ФСБ, РФ, украинцы
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Комментариев (10)
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fkrfyfan    12.03.2019, 11:53
Оценка:  -1
fkrfyfan
Если согласились на такую провокацию, то их склонных к суициду уголовников надо обязательно проверять в дурке
Колишній-східняк    12.03.2019, 11:47
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Если кругом все больные на голову зомби, то одиннадцать нормальных им психами и кажутся.
Колишній-східняк    12.03.2019, 11:44
Оценка:  -1
Колишній-східняк
На зону не могут, как военнопленных. Значит - на психотропы в психушку...
Антибес    12.03.2019, 10:39
Оценка:  0
Антибес
Правильное решение.Если они больны и неподсудны,их не судить нужно,а лечить.
deadwest    12.03.2019, 09:10
Оценка:  +3
deadwest
"Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными."- вот поэтму в дурку и отправляют...может они себя ещё инопланетянами стали называть...
deadwest    12.03.2019, 09:11
Оценка:  0
deadwest
Ведь все прекрасно знают, что Украину надводнила наркота (это кстати тоже геноцид своего народа), и очень много людей становятся шизофрениками от дешевой наркоты или ещё больше...психами
deadwest    12.03.2019, 09:13
Оценка:  +1
deadwest
Говорить на черное белое это тоже шиза. Поэтому хохлоботы начнут сейчас слюной брызгать и утверждать ровно обратное) Дебилы, блядь.
Зорян_и_Шкиряк    12.03.2019, 09:33
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Максимальное количество шизиков плодит телевидение и интернет.
Зорян_и_Шкиряк    12.03.2019, 09:13
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Это такой каминг-аут по-украински! )))
А такая экспертиза - обычное процессуальное действие.
Rangol    12.03.2019, 09:05
Оценка:  +3
Rangol
Может кого за счастье по дурке освободят
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