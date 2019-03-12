ФСБ отправила 11 украинских моряков на психиатрическую экспертизу - адвокат

Российские следователи уже провели экспертизу в отношении троих моряков. Адвокаты выступали против этой процедуры.

Российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу для 11 задержанных украинских моряков. Об этом вечером в понедельник, 11 марта, заявил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, ФСБ назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 захваченных моряков.

"Следственное управление ФСБ назначило сегодня проведение психолого-психиатрической экспертизы в отношении еще трех военнопленных украинских моряков... Всего по состоянию на текущий день следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных", - говорится в сообщении.

Накануне, 11 марта, такие мероприятия проводились в отношении Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова.

Полозов также отметил, что защита была против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, адвокатами были заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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