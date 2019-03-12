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ФСБ отправила 11 украинских моряков на психиатрическую экспертизу - адвокат

Комментариев: 5
Российские следователи уже провели экспертизу в отношении троих моряков. Адвокаты выступали против этой процедуры.
Захваченным на Азове украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
Захваченным на Азове украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу

Российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу для 11 задержанных украинских моряков. Об этом вечером в понедельник, 11 марта, заявил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, ФСБ назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 захваченных моряков.

"Следственное управление ФСБ назначило сегодня проведение психолого-психиатрической экспертизы в отношении еще трех военнопленных украинских моряков... Всего по состоянию на текущий день следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных", - говорится в сообщении.

Накануне, 11 марта, такие мероприятия проводились в отношении Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова.

Полозов также отметил, что защита была против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, адвокатами были заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

 

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Теги: Россия, моряки, адвокат, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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deadwest    12.03.2019, 09:10
Оценка:  +1
deadwest
"Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными."- вот поэтму в дурку и отправляют...может они себя ещё инопланетянами стали называть...
deadwest    12.03.2019, 09:11
Оценка:  0
deadwest
Ведь все прекрасно знают, что Украину надводнила наркота (это кстати тоже геноцид своего народа), и очень много людей становятся шизофрениками от дешевой наркоты или ещё больше...психами
deadwest    12.03.2019, 09:13
Оценка:  0
deadwest
Говорить на черное белое это тоже шиза. Поэтому хохлоботы начнут сейчас слюной брызгать и утверждать ровно обратное) Дебилы, блядь.
Зорян_и_Шкиряк    12.03.2019, 09:13
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Это такой каминг-аут по-украински! )))
А такая экспертиза - обычное процессуальное действие.
Rangol    12.03.2019, 09:05
Оценка:  0
Rangol
Может кого за счастье по дурке освободят
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