“Нацкорпус” пытался сорвать выступление Порошенко в Житомире

Активисты “Национального корпуса” и “национальных дружин” пытались сорвать выступление Петра Порошенко на площади Житомира.

Вчера, 11 марта, активисты “Национального корпуса” и “национальных дружин” бойкотировали обращение Петра Порошенко к избирателям в Житомире. Об этом сообщили сами активисты на официальном сайте “Нацкорпуса”.

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Как известно, Порошенко все же сумел выступить на площади Королева в Житомире перед своими избирателями, но все выступление сопровождалось скандированием активистов.

“Нацкорпус” и “нацдружины” привезли с собой множество плакатов с провокационными надписями. Активисты называли Порошенко “главой коррупции” и “нарушителем Конституции”. Не обошлось без плаката “ Кто заказал Катю Гандзюк?”.

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Между тем, Порошенко со сцены сказал, что демонстрацию устроили “несколько десятков негодяев, которые не в силе разрушить наше единство”.

Видео житомирской встречи Порошенко с избирателями и активистами “Нацкорпус” опубликовал на платформе YOUTUBE.

Напомним, в “Нацкорпусе“ заявили, что Порошенко и СБУ собрались их ликвидировать. Андрей Билецкий уверен, что националистам будут мстить за события в Черкассах.