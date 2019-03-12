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“Нацкорпус” пытался сорвать выступление Порошенко в Житомире

Комментариев: 7
Активисты “Национального корпуса” и “национальных дружин” пытались сорвать выступление Петра Порошенко на площади Житомира.
Националисты продолжают преследовать Порошенко
Националисты продолжают преследовать Порошенко
nationalcorps.org/

Вчера, 11 марта, активисты “Национального корпуса” и “национальных дружин” бойкотировали обращение Петра Порошенко к избирателям в Житомире. Об этом сообщили сами активисты на официальном сайте “Нацкорпуса”.

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Как известно, Порошенко все же сумел выступить на площади Королева в Житомире перед своими избирателями, но все выступление сопровождалось скандированием активистов.

“Нацкорпус” и “нацдружины” привезли с собой множество плакатов с провокационными надписями. Активисты называли Порошенко “главой коррупции” и “нарушителем Конституции”. Не обошлось без плаката “ Кто заказал Катю Гандзюк?”.

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Между тем, Порошенко со сцены сказал, что демонстрацию устроили “несколько десятков негодяев, которые не в силе разрушить наше единство”.

Видео житомирской встречи Порошенко с избирателями и активистами “Нацкорпус” опубликовал на платформе YOUTUBE.

Напомним, в “Нацкорпусе“ заявили, что Порошенко и СБУ собрались их ликвидировать. Андрей Билецкий уверен, что националистам будут мстить за события в Черкассах.

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Теги: Нацкорпус, нацдружины, активисты, Порошенко
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Комментариев (7)
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РухНС    12.03.2019, 10:38
Оценка:  +1
РухНС
Интересно, а почему про крысу ПАШИНСКОГО с сынрм молчат?
квакль-бродякль    12.03.2019, 10:41
Оценка:  0
квакль-бродякль
Если бы Пашинский не привез снайперские винтовки на майдан, то не было бы никакой "небесной" сотни, а значит и формального повода для государственного переворота.
Антибес    12.03.2019, 10:34
Оценка:  +3
Антибес
Действительно,разрушить коррупционно-кровавое"единст во"Пидоpoшенко и его подельников,непросто.Все,кто это пытается это сделать,мгновенно получают от его придворных СМИ ярлык"агент Кремля".Но время этого перегарного кнура подходит к концу.
Зорян_и_Шкиряк    12.03.2019, 09:52
Оценка:  +10
Зорян_и_Шкиряк
Просто национанисты пытались доказать президенту, что он бОльший агент Кремля, чем они сами.
deadwest    12.03.2019, 09:32
Оценка:  +9
deadwest
Аваков считает, что пророссийские силы не причастны к беспорядкам в Киеве и Черкасах 9 марта, когда националисты вступили в столкновения с полицейскими и прогнали Порошенко с его митинга.
deadwest    12.03.2019, 09:33
Оценка:  +7
deadwest
- Та это чушь, ядумаю,-сказал Аваков. И хитро улыбнулся.
Рука кремля Мля
MNI1957    12.03.2019, 09:31
Оценка:  +7
MNI1957
люди всё сделали правильно,напрягает слово НАС
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