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НАБУ закрыло дело против Продана - СМИ

Комментариев: 3
Антикоррупционное бюро начало закрывать дела связанные с законом о незаконном обогащении, ранее отмененным Конституционным судом.
Бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан
Бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан
sfs.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по подозрению бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана в незаконном обогащении на 89 млн гривен в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление. Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"Эпизод по незаконному обогащению закрыли, а все дело передали в ГПУ", - сказал он.

Дело по незаконному обогащению было закрыто согласно пункту 4 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Собеседник отметил, что дело было закрыто на днях.

Напомним, Конституционный суд опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

Президент Петр Порошенко внес новый законопроект по незаконному обогащению. До его принятия все дела с данной формулировкой не имеют законных оснований.

 

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Теги: уголовное дело, Продан, уголовное производство, Антикоррупционное Бюро Украины, НАБУ, незаконное обогащение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Зорян_и_Шкиряк    12.03.2019, 09:49
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
Правосудие?.. ПРОДАНо!!!
farfalle    12.03.2019, 09:41
Оценка:  +3
farfalle
Закон един для всех, мычали рагули)))
alex-zol    12.03.2019, 09:34
Оценка:  +3
alex-zol
черти!
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