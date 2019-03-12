НАБУ закрыло дело против Продана - СМИ

Антикоррупционное бюро начало закрывать дела связанные с законом о незаконном обогащении, ранее отмененным Конституционным судом.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по подозрению бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана в незаконном обогащении на 89 млн гривен в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление. Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"Эпизод по незаконному обогащению закрыли, а все дело передали в ГПУ", - сказал он.

Дело по незаконному обогащению было закрыто согласно пункту 4 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Собеседник отметил, что дело было закрыто на днях.

Напомним, Конституционный суд опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

Президент Петр Порошенко внес новый законопроект по незаконному обогащению. До его принятия все дела с данной формулировкой не имеют законных оснований.

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