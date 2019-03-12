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Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными

Комментариев: 1
Субсидианты-пенсионеры получат субсидию одновременно с пенсией, остальным деньги начислят на счет в банке.
В Украине стартовала монетизация субсидий
В Украине стартовала монетизация субсидий
Корреспондент.net

Субсидианти, которые не являются пенсионерами, смогут получить субсидии в денежной форме в Ощадбанке со вторника, 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что если субсидиант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанке, на него будет зачислена субсидия. В противном случае, субсидиантам нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте или в контакт-центре банка.

В то же время субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпочту или на свой банковский пенсионный счет в обычные сроки.

Напомним, в феврале Кабмин одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. В течение весны Укрпочта будет доставлять монетизированные субсидии более чем миллиону пенсионеров.

 

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Теги: деньги, пенсионер, Ощадбанк, субсидии, выплаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ТТ69    12.03.2019, 10:33
Оценка:  +2
ТТ69
Поле чудес в стране ............
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