Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными

Субсидианты-пенсионеры получат субсидию одновременно с пенсией, остальным деньги начислят на счет в банке.

Субсидианти, которые не являются пенсионерами, смогут получить субсидии в денежной форме в Ощадбанке со вторника, 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что если субсидиант, который не является пенсионером, уже имеет текущий счет в Ощадбанке, на него будет зачислена субсидия. В противном случае, субсидиантам нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте или в контакт-центре банка.

В то же время субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпочту или на свой банковский пенсионный счет в обычные сроки.

Напомним, в феврале Кабмин одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. В течение весны Укрпочта будет доставлять монетизированные субсидии более чем миллиону пенсионеров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet