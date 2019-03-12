Полиция разыскивает особо опасных преступников

Правоохранители обнародовали фотографии преступников, которые стреляли в патрульных, а потом скрылись.

8 марта патрульные на автомобильной дороге “Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский” остановили подозрительный автомобиль марки AUDI A6 на иностранной регистрации. Водитель и пассажир оказались вооруженными, сообщает Киев Оперативный.

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Патрульные остановили данный автомобиль и попросили водителя и пассажира выйти из транспортного средства. При этом полицейские поинтересовались, не имеет ли пассажир опасных предметов, но тот заверил, что нет. Спустя какое-то время пассажир достал с кармана предмет, похожий на пистолет, и открыл огонь по полицейским.

Патрульные тоже сделали несколько выстрелов вдогонку, но преступникам удалось скрыться в поле.

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На место стрельбы прибыла следственно-оперативная группа. Личности преступников уже установлены. Полиция просит всех, кто видел людей с фотографии немедленно сообщать на горячую линии. Они опасны для общества.

Напомним, в Днепре преступники избили и бросили в костер мужчину. Полиция уже задержала двух убийц.