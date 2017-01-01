Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Это глупость и незаконно, - Аваков прокомментировал попытку увольнения через суд

Комментариев: 0
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков публично прокомментировал попытку его увольнения через суд.
Аваков прокомментировал судебный иск
Аваков прокомментировал судебный иск
mvs.gov.ua

Окружной суд столицы в течение шестидесяти дней должен рассмотреть судебный иск к Владимиру Гройсману с требованием уволить действующего главу МВД Арсена Авакова. В свою очередь, сам министр тоже прокомментировал этот прецедент в эфире телеканала ICTV.

Арсен Аваков был краток.

Это глупость и незаконно, - отметил глава МВД.

Читай также: Суд просят уволить Авакова с министерской должности

Он позволил себе заметить, что этот иск вообще незаконный. Нет фактических оснований для увольнения Авакова с занимаемой должности. В то же время, министр МВД заверил, что станет публичным политиком, если суд даст ему для этого повод.

К слову, Арсен Аваков остается на должности министра внутренних дел с февраля 2014 года. Даже после отставки Арсения Яценюка и вступления в должность Владимира Гройсмана Аваков остался на посту.

Читай также: Аваков пообещал наказание за “хардкор“ в Черкассах

Напомним, суд рассмотрит иск касательно увольнения Арсена Авакова. Служители Фемиды в упрощенном режиме рассмотрят дело касательно увольнения министра МВД Арсена Авакова.

Поделись:
Теги: Аваков, МВД, министр, суд, увольнение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь