Это глупость и незаконно, - Аваков прокомментировал попытку увольнения через суд

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков публично прокомментировал попытку его увольнения через суд.

Окружной суд столицы в течение шестидесяти дней должен рассмотреть судебный иск к Владимиру Гройсману с требованием уволить действующего главу МВД Арсена Авакова. В свою очередь, сам министр тоже прокомментировал этот прецедент в эфире телеканала ICTV.

Арсен Аваков был краток.

Это глупость и незаконно, - отметил глава МВД.

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Он позволил себе заметить, что этот иск вообще незаконный. Нет фактических оснований для увольнения Авакова с занимаемой должности. В то же время, министр МВД заверил, что станет публичным политиком, если суд даст ему для этого повод.

К слову, Арсен Аваков остается на должности министра внутренних дел с февраля 2014 года. Даже после отставки Арсения Яценюка и вступления в должность Владимира Гройсмана Аваков остался на посту.

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Напомним, суд рассмотрит иск касательно увольнения Арсена Авакова. Служители Фемиды в упрощенном режиме рассмотрят дело касательно увольнения министра МВД Арсена Авакова.