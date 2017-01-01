Ураган в Украине: число пострадавших увеличилось

Непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек, еще четверо попали в больницы, двое из них - дети.

Непогода в понедельник, 11 марта, унесла жизни по меньшей мере двух человек, еще четверо попали в больницы. Об этом сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на утро вторника, 12 марта.

Так, в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы двое детей (2010 и 2015 г.р.), которые госпитализированы.

В Коростышеве Житомирской области в результате падения части кровли с ТЦ Фуршет погиб один человек и один человек госпитализирован.

В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погиб один человек.

В Одессе в результате падения части дерева 1одинчеловек госпитализирован.

Кроме того, в результате порывов ветра в 15 областях, в частности в Киеве, остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40). За сутки подразделения ГСЧС убрали более 160 поваленных деревьев.

Как сообщалось, в понедельник, 11 марта, на Украину обрушился ураган со сильным ветром. Аномально сильные порывы стали причиной целого ряда опасных инцидентов в стране. В частности, в городе Южноукраинск Николаевской области сильный ветер снес вышку мобильной связи, а в Луцке сильный ветер повалил строительный кран.

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