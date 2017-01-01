РФ про Договор о дружбе: Украина сама его нарушила

МИД РФ направил Украине ноту с обвинением Украины в нарушении статей Договора и отрицанием захвата Крыма.

Россия считает, что Договор о дружбе не нарушала EPA/UPG

Читай также: МИД не будет регистрировать российских наблюдателей ОБСЕ на выборах

МИД РФ направил Украине ноту в связи с прекращением действия Договора о дружбе с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В тексте подчеркивается, что в нарушении договора обвиняют Москву, но россияне все отрицают. При этом МИД РФ признает, что Договор “мог несколько устареть“, ведь он был подписан более 20 лет назад.

Читай также: Закон о прекращении дружбы с РФ опубликован и вступит в силу уже в субботу

Ведомство обвиняет Украину в нарушении договора, как пример приводя ратификацию Меморандума в по обеспечению поддержки операций НАТО со 2004 года и поправки в Военную доктрину 2005 года со вступлением в НАТО как стратегической целью государства.

Кроме того, в РФ упрекают Украину и в недавнем закреплении стратегического курса Украины в НАТО в Конституции, при котором “не был задействован предусмотренный Договором 1997 года механизм консультаций с Москвой“.

Читай также: ЦИК Украины прекращает сотрудничество с ЦИК РФ

В России опять обвинили Украину в нарушении прав на изучение русского языка. “Майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины“, - возмущено ведомство.

В качестве примеров россияне называют запрет на показ российских фильмов и сериалов, посвященных российским силовым структурам, закон о языковых квотах на телевидении, запрет на доступ на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Читай также: Столтенберг: “РФ наращивает военную мощь и не хочет менять свое поведение“

Кроме того, россиян возмущают ограничения в отношении российских веб­сайтов, запрет от СБУ на въезд российских артистов, закон об “Образовании“ и рассматриваемый ВР законопроект о функционировании украинского языка.

При этом в МИД РФ заявляют, что захват Крыма являлся “правом народа Крыма свободно распоряжаться своей судьбой“.

Читай также: Опубликован закон о разрыве Договора о дружбе с РФ

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией с РФ.