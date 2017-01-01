Дела улетели: ветер выдул с Апелляционного суда сотни дел

Неожиданная стихия в столице натворила много бед. Даже апелляционные дела улетели с ветром.

Вчера, 11 марта, сильными порывами ветра было повреждено одно из окон Апелляционного суда столицы. В окно вылетели сотни дел, сообщает Киев Оперативный.

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Соломенская площадь практически полностью была устлана делами Апелляционного суда. На бумажный дождь прохожие смотрели с восторгом и только работникам судебного учреждения было не смешно.

И площадь, и проезжая часть, и кладбище практически полностью устланы бумагами. Пока служители Фемиды решают вопрос о восстановлении утраченных документов, коммунальщики уже занимаются уборкой территории вокруг суда.

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В сети появилось видео с места происшествия. Похоже, порывы ветра были настолько сильными, что спасти унесенные дела не было шансов.

Напомним, по всей территории Украины вчера наблюдался “оранжевый” уровень опасности. Шквальный ветер сносил крыши домов, вырывал деревья с корнями и ломал рекламные щиты.