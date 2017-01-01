Аваков назвал кандидатов, которых проверяют на наличие "сеток"

Всего в полиции проверяют обращения по четверым кандидатам в президенты.

Аваков назвал кандидатов, на чьи предвыборные сетки уже пожаловались в полицию mvs.gov.ua

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В Национальной полиции лежат обращения по четверым кандидатам в президенты о создании так называемых “избирательных сеток“. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает “Укринформ“.

“У нас вообще есть обращения по четырем кандидатам. Мои коллеги недавно обращались и заявляли по кандидату Тимошенко, ГБР ведет проверку по этим вопросам“, - отметил он.

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“Я также сказал об обращении, которое направлено в сторону команды Порошенко. У нас есть еще обращения по Таруте, одно, и еще одно обращение - по Гриценко “, - рассказал Аваков.

В то же время министр подчеркнул, что это “не значит, что всякое обращение правда“, полиция проводит проверку.

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Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении кандидата Ольги Богомолец по статье о подаче неправдивой информации в декларациях о доходах.