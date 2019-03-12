"Ни смелости, ни совести", - Цеголко о фотофейке с Порошенко
Встреча Порошенко с избирателями в Житомире запомнилась не только пикетом националистов, но и популярным в сети фото, на котором президент Порошенко якобы убегает от толпы. Что это: нелепое поведение Порошенко, или очередной фейк для пользователей Сети? Объяснил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
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Пользователи активно комментируют фото “побега гаранта” в Житомире, даже не подозревая, что это очередная провокация, уверен Цеголко.
Классический фейк, когда фото подрезают. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение.
P.S. Ни смелости, ни совести не хватает, - написал Цеголко.
Пресс-секретарь Порошенко также прикрепил подборку настоящих фото президента в Житомире. Оказывается, гарант не убегал от толпы, а наоборот - спешил пожать руки людям.
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Показательно, что вырезанным фрагментом одного из кадров поделился Александр Онищенко. Нардеп даже придумал саркастичную подпись к этому фото.
Цеголко считает, что этот фотофейк - очередная попытка очернить репутацию Порошенко перед выборами.
Напомним, в Сети обсуждают фото побега Порошенко с митинга в Житомире. На фото видно, как президент Петр Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.
Шоколадный гребешок.
Объявив себя укропом,
Просит деньги у Европы
«Денег надо позарез!»
А Европа, вот дела,
Пете денег не дала!
Тут он думает, ну ладно,
Мы с Обамой шоколады!
В США я полечу
И деньжонок получу.
И Петра чуть-чуть хитрее.
Обещал он дать монет,
Но монет поныне нет.
Предлагают Порошенко
Часто деньги под проценты,
А еще в обмен на баксы
Просят что-нибудь с Донбасса!
Пете въезд закрыт туда.
И случилось неизбежно
В Украине незалежной,
То войной с соседом бредят,
То к нему за газом едут,
Обвиняя свой народ,
Что себя он бьет и жжет.
От морального уродства
Мировое им господство
Снится ночью, снится днем….
Так и тронулись умом.
Так что смеяться будет он, попивая коньячок в тёплых краях)))
Заметая грязные следы