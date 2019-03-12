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"Ни смелости, ни совести", - Цеголко о фотофейке с Порошенко

Комментариев: 14
У Порошенко объяснили, почему фото с "убегающим" президентом фейк.
Фото с Порошенко - фейк
Фото с Порошенко - фейк
facebook.com

Встреча Порошенко с избирателями в Житомире запомнилась не только пикетом националистов, но и популярным в сети фото, на котором президент Порошенко якобы убегает от толпы. Что это: нелепое поведение Порошенко, или очередной фейк для пользователей Сети? Объяснил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Цеголко прокомментировал фото Порошенко
Цеголко прокомментировал фото Порошенко
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

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Пользователи активно комментируют фото “побега гаранта” в Житомире, даже не подозревая, что это очередная провокация, уверен Цеголко.

Классический фейк, когда фото подрезают. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение.

P.S. Ни смелости, ни совести не хватает, - написал Цеголко.

Оригинал фото
Оригинал фото
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Пресс-секретарь Порошенко также прикрепил подборку настоящих фото президента в Житомире. Оказывается, гарант не убегал от толпы, а наоборот - спешил пожать руки людям.

Кадр из серии
Кадр из серии
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Порошенко спешил к толпе
Порошенко спешил к толпе
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Этот фейк - очередная провокация
Этот фейк - очередная провокация
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент жмет руки избирателям
Президент жмет руки избирателям
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

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Показательно, что вырезанным фрагментом одного из кадров поделился Александр Онищенко. Нардеп даже придумал саркастичную подпись к этому фото.

Пост Онищенко
Пост Онищенко
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Цеголко считает, что этот фотофейк - очередная попытка очернить репутацию Порошенко перед выборами.

Напомним, в Сети обсуждают фото побега Порошенко с митинга в Житомире. На фото видно, как президент Петр Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.

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Теги: Порошенко, Цеголко, фотофейк, фото, провокация
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Комментариев (18)
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deadwest    12.03.2019, 12:17
Оценка:  0
deadwest
Петя, Петя — Петушок,
Шоколадный гребешок.
Объявив себя укропом,
Просит деньги у Европы
deadwest    12.03.2019, 12:17
Оценка:  0
deadwest
Обратился он в ЕС
«Денег надо позарез!»
А Европа, вот дела,
Пете денег не дала!
Тут он думает, ну ладно,
Мы с Обамой шоколады!
В США я полечу
И деньжонок получу.
deadwest    12.03.2019, 12:19
Оценка:  0
deadwest
Но Обама потемнее
И Петра чуть-чуть хитрее.
Обещал он дать монет,
Но монет поныне нет.
Предлагают Порошенко
Часто деньги под проценты,
А еще в обмен на баксы
Просят что-нибудь с Донбасса!
deadwest    12.03.2019, 12:20
Оценка:  0
deadwest
Только вот одна беда
Пете въезд закрыт туда.
И случилось неизбежно
В Украине незалежной,
То войной с соседом бредят,
То к нему за газом едут,
Обвиняя свой народ,
Что себя он бьет и жжет.
От морального уродства
Мировое им господство
Снится ночью, снится днем….
Так и тронулись умом.
fkrfyfan    12.03.2019, 12:11
Оценка:  0
fkrfyfan
Так они же за ним в автобусах по городам ездят, неужели ненапожинали руки?
deadwest    12.03.2019, 11:56
Оценка:  +1
deadwest
Уже сам факт, что Порошенко несказанно обогатился, а Украинский народ наоборот чудовищно обнищал- всё это ставит жирный Крест на карьере Петра Алексеевича!
deadwest    12.03.2019, 11:57
Оценка:  +1
deadwest
Он-то смоетсяи будет жить припеваючи на украденные у украинцев деньги как Сеня. А вы скачите дальше.
deadwest    12.03.2019, 11:58
Оценка:  +1
deadwest
Самое печальное, что пете есть куда бежать: нищее население укроины построило ему несколько шикарных вилл и дворцов в разных концах земного шара, и обеспечило безбедное существование всему его семейству на многие поколения вперед....
Так что смеяться будет он, попивая коньячок в тёплых краях)))
Letohradek    12.03.2019, 12:08
Оценка:  -2
Letohradek
Да, да, прочитав твои ватные бредни, он будет смеяться над тобой - дурачком, попивая коньячок в своей Киевской резиденции )))
deadwest    12.03.2019, 12:14
Оценка:  +1
deadwest
Народ честной обманываешь ты)
Заметая грязные следы
deadwest    12.03.2019, 12:00
Оценка:  -3
deadwest
КАК ВЫ ВЕДЕТЕСЬ НА ЭТО ТОЛЬКО
Letohradek    12.03.2019, 12:01
Оценка:  -3
Letohradek
И представь, Петр Порошенко, не взирая на твои предсказания, будет переизбран на вторую президентскую каденцию Твои действия? Чемодан - вокзал ... Или исполнение Гимна Украины?
VSHIVANKA    12.03.2019, 11:55
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ТАК ЭТО ОН НАОБОРОТ БЕЖАЛ К СВОИМ ЛЮБИМЫМ НАЦИСТАМ ?!
Колишній-східняк    12.03.2019, 11:50
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Ублюдки долбанные. Уже ничем не брезгуют...
КимЧенПых    12.03.2019, 11:38
Оценка:  +6
КимЧенПых
просто Пэдро святой и пошёл по воде
Lup-Lup    12.03.2019, 11:35
Оценка:  +2
Lup-Lup
он бежал к своей свезенной массовке))
MNI1957    12.03.2019, 11:32
Оценка:  -4
MNI1957
само заглавие статьи говорит обо всём
Mil-Insider    12.03.2019, 11:36
Оценка:  +8
Mil-Insider
….тобто...???
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