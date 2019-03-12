"Ни смелости, ни совести", - Цеголко о фотофейке с Порошенко

У Порошенко объяснили, почему фото с "убегающим" президентом фейк.

Встреча Порошенко с избирателями в Житомире запомнилась не только пикетом националистов, но и популярным в сети фото, на котором президент Порошенко якобы убегает от толпы. Что это: нелепое поведение Порошенко, или очередной фейк для пользователей Сети? Объяснил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Цеголко прокомментировал фото Порошенко facebook.com/svyatoslav.tsegolko

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Пользователи активно комментируют фото “побега гаранта” в Житомире, даже не подозревая, что это очередная провокация, уверен Цеголко.

Классический фейк, когда фото подрезают. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение. P.S. Ни смелости, ни совести не хватает, - написал Цеголко.

Оригинал фото facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Пресс-секретарь Порошенко также прикрепил подборку настоящих фото президента в Житомире. Оказывается, гарант не убегал от толпы, а наоборот - спешил пожать руки людям.

Кадр из серии facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Порошенко спешил к толпе facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Этот фейк - очередная провокация facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент жмет руки избирателям facebook.com/svyatoslav.tsegolko

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Показательно, что вырезанным фрагментом одного из кадров поделился Александр Онищенко. Нардеп даже придумал саркастичную подпись к этому фото.

Пост Онищенко facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Цеголко считает, что этот фотофейк - очередная попытка очернить репутацию Порошенко перед выборами.

Напомним, в Сети обсуждают фото побега Порошенко с митинга в Житомире. На фото видно, как президент Петр Порошенко бежит по луже, тогда как его догоняют охранники.