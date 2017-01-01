Более 500 населенных пунктов остались без электричества

Более 500 населенных пунктов 15 областях Украины до сих пор остаются обесточенными из-за штормового ветра. Киевская область лидирует в этом списке.

По состоянию на 12 марта без электричества остались 537 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“...А именно: Киевская - 168 н.п., Хмельницкая - 102 н.п., Винницкая - 58 н.п., Черкасская - 56 н.п., Житомирская - 56 н.п., Полтавская - 28 н.п., Сумская - 20 н.п., Тернопольская - 11 н.п., Донецкая - 10 н.п., Кировоградская - 7 н.п., Черновицкая - 5 н.п., Львовская - 4 н.п., Луганская - 4 н.п., Днепропетровская - 4 н.п., Черниговская - 4 н.п.“, - говорится в сообщении.

Бригады облэнерго работают над восстановлением подачи электричества и делают все возможное, чтобы у людей быстрее появился свет.

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Напомним, что в Украине в понедельник, 11 марта, бушевала непогода. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья, в результате чего были заблокированы дороги в городах Украины. Непогода также привела к гибели трех человек. Для того, чтобы ликвидировать последствия задействовали более полторы тысячи спасателей.