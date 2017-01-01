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В Кривом Роге неизвестные расстреляли такси

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Группа неизвестных ночью расстреляла такси, в котором находилось трое человек. Пострадавшие госпитализированы.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/pg/NationalPoliceKR

В Металлургическом районе Кривого Рога неизвестные расстреляли такси. Происшествие случилось 12 марта около двух часов ночи. Об этом сообщают в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

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В результате ночной стрельбы пострадало трое человек - водитель и двое пассажиров. Они госпитализированы. Медики сообщают, что у потерпевших непроникающие огнестрельные ранения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция занимается поисками всех лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению.

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Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Санкциями этой статьи предусмотрено тюремное заключение от трех до семи лет.

Напомним, в центре Львова снова стреляли в уличных музыкантов. Одному из парней попали в шею.

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Теги: стрельба, Кривой Рог, такси, хулиганство
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