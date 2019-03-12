В Раде крутили "беседу Тимошенко и Коломойского" и ругались в эфире

В ответ на демонстрирование записи разговора соратник лидера "Батькивщины" выругался в адрес лидера фракции БПП.

Запись о "дружбе Тимошенко и Коломойского" прокрутили с трибуны Рады EPA/UPG

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Лидер фракции “Блок Петра Порошенко“ Артур Герасимов во время заседания Рады с трибуны продемонстрировал запись телефонного разговора якобы между Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским. Об этом пишет “Украинская правда“.

Он подчеркнул, что лидер “Батькивщины“ должна публично рассказать о финансовом сотрудничестве с олигархом. Напомним, на записи женщина с голосом, похожим на голос Юлии Тимошенко, якобы поздравляет с днем ​​рождения Игоря Коломойского.

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Она также благодарит его за то, что он “умеет быть настоящим другом, и настоящим партнером“.

Во время демонстрации записи к трибуне подошел нардеп от “Батькивщины“ Александр Абдуллин и заявил: “Артур, ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну“.

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Но Герасимов не отреагировал и продолжил крутить запись. Он добавил, что у Коломойского - два кандидата на выборах - Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Связи последней с известным бизнесменом он назвал давними.

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Сама Тимошенко в ответ напомнила о расследовании журналистов о хищениях в оборонной сфере.

Напомним, ранее в сеть слили дружескую беседу якобы Тимошенко и Коломойского.