Умер авторитетный украинский дипломат Антон Бутейко

Известный украинский дипломат Антон Бутейко скончался на 72 году жизни.

Авторитетный украинский дипломат Антон Бутейко отошел в мир иной еще в воскресенье. О его смерти сообщил коллега по цеху дипломат Богдан Яременко в Facebook.

Умер посол Антон Бутейко. Дипломат и юрист, который много усилий приложил к становлению украинской дипломатии, в частности, к выписке первых концептуальных внешнеполитических документов Украины. Убежденный евроатлантист и патриот, - написал Яременко на своей странице.

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Причин смерти Бутейко не разглашают. Известно, что Бутейко скончался на 72 году жизни.

К слову, Антон Бутейко занимал пост первого заместителя министра иностранных дел. Успел поработать послом в Соединенных Штатах Америки, а также в Румынии. Коллеги считали его превосходным дипломатом, многие и сегодня называют его своим учителем.

Напомним, названа старейшая жительница Земли. Кане Танака родилась 2 января 1903 года. Всю свою жизнь она продавала рисовые лепешки в своем магазине.