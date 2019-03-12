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За ночевку во Львове с туристов будут брать деньги

Комментариев: 2
За каждый день пребывания в городе туристы будут вынуждены платить. Власти установили ставки.
Во Львове вводится туристический сбор
Во Львове вводится туристический сбор
wikipedia.org

С первого апреля 2019 года в городе будет действовать туристический сбор. Это решение было принято 11 марта на сессии Львовского городского совета. За каждые сутки нахождения в городе устанавливается сумма в 0,2-0,5 % от размера минимальной заработной платы.  Процент, который будет платить турист, зависит от стоимости арендуемых апартаментов на время пребывания во Львове. Если стоимость ночлега до 350 грн, то туристу нужно заплатить 0,2%, если от 350 грн до 750 грн - 0,3%, 750-1200 грн - 0,4%, от 1200 грн - 0,5%.

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Под стоимостью арендуемых апартаментов подразумевается временное размещение гостя в отеле, хостеле, аренда квартиры, комнаты или аренда других типов жилой недвижимости. Количество проживаемых на арендуемой площади не имеет значения.

В соответствии со ст. 10 Налогового кодекса Украины местные власти в праве самостоятельно принимать решение о введении туристического сбора, а максимальная ставка не может превышать 1% от базы налогообложения. Ранее подобная идея туристического сбора также была предложена в Киеве, но пока что находится на рассмотрении.

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Комментариев (2)
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Глод    12.03.2019, 13:40
Оценка:  0
Глод
Надеюсь, деньги от туристического сбора пойдут на строительство мусороперерабатывающего или мусоросжигательного завода. Ну или, хотя бы, на строительство нового полигона.
Глод    12.03.2019, 13:38
Оценка:  0
Глод
Ну отели и хостелы можно отследить, а квартиры, комнаты и другие типы недвижимости как?
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