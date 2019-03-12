В столице ликвидировано две нарколаборатории по производству амфетамина

Следствие по делу крупного производства и сбыта амфетамина на территории Киевской и Черкасской областей завершено.

Следствию удалось собрать достаточное количество доказательств вины производителей амфетамина на территории двух областей страны. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Преступная группировка включала в себя пять человек. Они организовали две нарколаборатории на территории Киевской и Черкасской областей. Там производили амфетамин для “оптовых” заказчиков.

Конфисковано готовый товар kyiv.npu.gov.ua

Оперативники провели обыски в так называемых “производительных цехах”. Было изъято профессиональное оборудование для производства амфетамина, химические реагенты и прекурсоры общей стоимостью 50 тысяч гривен. Также конфисковали готовое наркотическое вещество.

Оборудование из нарколаборатории kyiv.npu.gov.ua

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Выяснилось, что преступники работали в сфере наркобизнеса около года. Из них раньше судим был только один. Четверо остальных не привлекались в уголовной ответственности.

Четырем подозреваемым вручили подозрения в осуществлении ряда преступлений. Пятого объявили в розыск. Организаторам наркобизнеса “светит” тюремный срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области изъяли наркотиков на два миллиона. Житель Львовской области наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств из Западной Европы.