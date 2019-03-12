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В столице ликвидировано две нарколаборатории по производству амфетамина

Комментариев: 3
Следствие по делу крупного производства и сбыта амфетамина на территории Киевской и Черкасской областей завершено.
Следствие по делу подошло к концу
Следствие по делу подошло к концу
kyiv.npu.gov.ua

Следствию удалось собрать достаточное количество доказательств вины производителей амфетамина на территории двух областей страны. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Преступная группировка включала в себя пять человек. Они организовали две нарколаборатории на территории Киевской и Черкасской областей. Там производили амфетамин для “оптовых” заказчиков.

Конфисковано готовый товар
Конфисковано готовый товар
kyiv.npu.gov.ua

Оперативники провели обыски в так называемых “производительных цехах”. Было изъято профессиональное оборудование для производства амфетамина, химические реагенты и прекурсоры общей стоимостью 50 тысяч гривен. Также конфисковали готовое наркотическое вещество.

Оборудование из нарколаборатории
Оборудование из нарколаборатории
kyiv.npu.gov.ua

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Выяснилось, что преступники работали в сфере наркобизнеса около года. Из них раньше судим был только один. Четверо остальных не привлекались в уголовной ответственности.

Четырем подозреваемым вручили подозрения в осуществлении ряда преступлений. Пятого объявили в розыск. Организаторам наркобизнеса “светит” тюремный срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области изъяли наркотиков на два миллиона. Житель Львовской области наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств из Западной Европы.

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Теги: наркотрафик, амфетамин, нарколаборатория, Киев, Черкассы, наркотики
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Комментариев (3)
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deadwest    12.03.2019, 13:29
Оценка:  0
deadwest
Это капля в море по сравнению с теми обьемами продажи наркоты, которые происходят сейчас. Везде ими стало всё аж усыпано. Правительству нужны деньги. Контролирует это всё немного не мало СБУ!!!!
СтальнаяКрыса    12.03.2019, 13:17
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Начал читать и подумал, что производителей ликвидации. А в конце написано что они живы. Жаль.
COZEL    12.03.2019, 13:04
Оценка:  +2
COZEL
НЕ ЗАНЕСЛИ ЧТО ЛИ, УХ И ЖЛОБЫ, СКУПОЙ СИДИТ ДВАЖДЫ
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