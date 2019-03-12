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Печатные СМИ обяжут на 50% перейти на украинский не сразу - Княжицкий

Комментариев: 6
Статья закона о языковых квотах в печатных изданиях вступит в силу через 30 месяцев после принятия закона.
Князицкий успокоил, что языковые квоты для СМИ не сразу заработают
Князицкий успокоил, что языковые квоты для СМИ не сразу заработают
facebook.com/mykolakn

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Статья о 50% украинского языка в печатных СМИ вступит в силу через 30 месяцев после принятия “языкового закона“ во втором чтении. Об этом сообщил глава комитета по культуре Николай Княжицкий, передает РБК-Украина.

“В законе “О функционировании украинского языка как государственного“ предусмотрены переходные периоды. Так, для печатных средств информации переходный период продлится 30 месяцев“, - подчеркнул он. 

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Статьей закона предусматривается, что не менее 50% контента печатной прессы должно быть на украинском языке.

“Если брать, например, телевидение, речь идет о переходном периоде в два года“, - добавил парламентарий.

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Напомним, языковой закон планировали рассмотреть еще в начале марта, но в итоге перенесли на полторы недели.

Сейчас в кулуарах прогнозируют, что рассмотрение документа и всех поправок к нему может занять не менее двух недель.

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Теги: закон, украинский язык, квоты, СМИ, Рада
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Комментариев (8)
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Eyyafyallayekyul    12.03.2019, 13:30
Оценка:  -1
Eyyafyallayekyul
Почитайте звернення Кравчука до російського населення в 1991 році, коли він агітував за незалеежність. Це чмо тоді багато чого обіцяяло, а зараз тільки про пенсію свою стурбований. На обмаані державу не побудуєш ...
Letohradek    12.03.2019, 13:34
Оценка:  -1
Letohradek
Белгородский троль, в чем смысл твоих вбросов?
Eyyafyallayekyul    12.03.2019, 13:48
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Кастрюля ты конченная, погугли Обращение Кравчука к русским жителям Украины в 1991. Сравни те обещания и что творят бандерасты зараз. Крачук ещё жив и мог бы отстаивать те свои обещания, но он похоже настоящая коммунистическая cyka.... Зрозумiв?
nfhvyt    12.03.2019, 13:27
Оценка:  -1
nfhvyt
Класс! У Шария подписчиков прибавится.
Eyyafyallayekyul    12.03.2019, 13:31
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Шарiк втiк. Вiн вже не цiкавий....
Letohradek    12.03.2019, 13:32
Оценка:  -2
Letohradek
Тебе какой прок от прибавления подписчиков Шарию? )) Вообще было бы лучше, если бы подписчики Шария, живущие в Украине, покинули Родину. Зачем так себя истязать в не любимой стране? Поразмысли над переездом!
Eyyafyallayekyul    12.03.2019, 13:42
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Майдавонь привласнила собі право говорити від імені всіх українців. Досить. Ти такий же українець, як я африканець ...
CasperW    12.03.2019, 13:48
Оценка:  0
CasperW
В дерьме точно что то есть. Миллионы мух не могут ошибаться
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