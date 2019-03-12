Печатные СМИ обяжут на 50% перейти на украинский не сразу - Княжицкий

Статья закона о языковых квотах в печатных изданиях вступит в силу через 30 месяцев после принятия закона.

Князицкий успокоил, что языковые квоты для СМИ не сразу заработают facebook.com/mykolakn

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Статья о 50% украинского языка в печатных СМИ вступит в силу через 30 месяцев после принятия “языкового закона“ во втором чтении. Об этом сообщил глава комитета по культуре Николай Княжицкий, передает РБК-Украина.

“В законе “О функционировании украинского языка как государственного“ предусмотрены переходные периоды. Так, для печатных средств информации переходный период продлится 30 месяцев“, - подчеркнул он.

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Статьей закона предусматривается, что не менее 50% контента печатной прессы должно быть на украинском языке.

“Если брать, например, телевидение, речь идет о переходном периоде в два года“, - добавил парламентарий.

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Напомним, языковой закон планировали рассмотреть еще в начале марта, но в итоге перенесли на полторы недели.

Сейчас в кулуарах прогнозируют, что рассмотрение документа и всех поправок к нему может занять не менее двух недель.