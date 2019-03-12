“Убегающий” президент: Сеть взорвалась мемами с Порошенко

Пользователи социальных сетей не перестают удивлять масштабом своей фантазии. В Сети появилось невероятное количество смешных и саркастичных мемов с президентом Порошенко.

Фотография с визита Порошенко в Житомир вызвала настоящую фотореволюцию в социальных сетях. Хотя уже доказано, что фотография “убегающего” Порошенко - вырезанный фрагмент, креативные пользователи не перестают удивлять свежими мемами. News.bigmir.net представляет подборку лучших мемов.

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Кто-то приравнял Петра Алексеевича к олимпийским бегунам. Что-же, вышло действительно неплохо.

Гарант на олимпиаде соцсети

Автор этого мема вовсе сравнил Порошенко с Иисусом, идущим по воде.

Порошенко-супергерой соцсети

Не обошлось без фирменного “беги, Петр, беги”.

Беги, Петр, беги соцсети

соцсети

А в образе пирата Джека Воробья Петру Алексеевичу весьма симпатично.

"Убегающий" президент соцсети

Пользователи даже Януковича вспомнили.

Революция в мире мемов соцсети

Почему эти душевные посиделки с Саакашвили такие милые?

С Саакашвили соцсети

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Девочка в желтом отлично вписывается в общую картину.

Забавно получилось соцсети

И без мультиков не обошлось.

В мультике тоже круто соцсети

Фантазии пользователей Сети можно позавидовать.

Томос соцсети

Этот билборд претендует на звание “самого креативного”.

Билборд президента соцсети

Напомним, в Сети разгорелась дискуссия по поводу фотографии “убегающего” президента. Позже его пресс-секретарь рассказал, почему это фото является фейком.