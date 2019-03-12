“Убегающий” президент: Сеть взорвалась мемами с Порошенко
Фотография с визита Порошенко в Житомир вызвала настоящую фотореволюцию в социальных сетях. Хотя уже доказано, что фотография “убегающего” Порошенко - вырезанный фрагмент, креативные пользователи не перестают удивлять свежими мемами. News.bigmir.net представляет подборку лучших мемов.
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Кто-то приравнял Петра Алексеевича к олимпийским бегунам. Что-же, вышло действительно неплохо.
Автор этого мема вовсе сравнил Порошенко с Иисусом, идущим по воде.
Не обошлось без фирменного “беги, Петр, беги”.
А в образе пирата Джека Воробья Петру Алексеевичу весьма симпатично.
Пользователи даже Януковича вспомнили.
Почему эти душевные посиделки с Саакашвили такие милые?
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Девочка в желтом отлично вписывается в общую картину.
И без мультиков не обошлось.
Фантазии пользователей Сети можно позавидовать.
Этот билборд претендует на звание “самого креативного”.
Напомним, в Сети разгорелась дискуссия по поводу фотографии “убегающего” президента. Позже его пресс-секретарь рассказал, почему это фото является фейком.