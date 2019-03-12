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“Убегающий” президент: Сеть взорвалась мемами с Порошенко

Комментариев: 1
Пользователи социальных сетей не перестают удивлять масштабом своей фантазии. В Сети появилось невероятное количество смешных и саркастичных мемов с президентом Порошенко.
Порошенко стал "героем дня"
Порошенко стал "героем дня"
соцсети

Фотография с визита Порошенко в Житомир вызвала настоящую фотореволюцию в социальных сетях. Хотя уже доказано, что фотография “убегающего” Порошенко - вырезанный фрагмент, креативные пользователи не перестают удивлять свежими мемами. News.bigmir.net представляет подборку лучших мемов.

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Кто-то приравнял Петра Алексеевича к олимпийским бегунам. Что-же, вышло действительно неплохо.

Гарант на олимпиаде
Гарант на олимпиаде
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Автор этого мема вовсе сравнил Порошенко с Иисусом, идущим по воде.

Порошенко-супергерой
Порошенко-супергерой
соцсети

Не обошлось без фирменного “беги, Петр, беги”.

Беги, Петр, беги
Беги, Петр, беги
соцсети

соцсети

А в образе пирата Джека Воробья Петру Алексеевичу весьма симпатично.

"Убегающий" президент
соцсети

Пользователи даже Януковича вспомнили.

Революция в мире мемов
Революция в мире мемов
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Почему эти душевные посиделки с Саакашвили такие милые?

С Саакашвили
С Саакашвили
соцсети

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Девочка в желтом отлично вписывается в общую картину.

Забавно получилось
Забавно получилось
соцсети

И без мультиков не обошлось.

В мультике тоже круто
В мультике тоже круто
соцсети

Фантазии пользователей Сети можно позавидовать.

Томос
Томос
соцсети

Этот билборд претендует на звание “самого креативного”.

Билборд президента
Билборд президента
соцсети

Напомним, в Сети разгорелась дискуссия по поводу фотографии “убегающего” президента. Позже его пресс-секретарь рассказал, почему это фото является фейком.

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Теги: "убегающий" президент, Порошенко, фото, мем
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Комментариев (2)
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gdanovakiev    12.03.2019, 13:48
Оценка:  0
gdanovakiev
Про томос вообще ржач!!!
Letohradek    12.03.2019, 13:45
Оценка:  0
Letohradek
Отличное лизато кремлевским подонкам! Бигмир - браво!
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