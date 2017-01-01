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Бигус взломал диск с данными о хищениях в оборонке - Луценко

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Генпрокурор заверил, что ГПУ с расследованием дела о хищениях не тянула, в отличие от НАБУ.
Луценко заверил, что это не ГПУ затягивала расследование по оборонке
Луценко заверил, что это не ГПУ затягивала расследование по оборонке
УНИАН

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Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела о хищениях в оборонной сфере. Об этом пишут Українськi Новини.

Луценко заверил, что Генпрокуратура не затягивала расследование дела, а ожидала завершения налоговых проверок предприятий - фигурантов уголовного производства. В то же время дело о хищениях в “Укроборонпроме“ уже начал расследовать ГБР. 

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“Обвинения в затягивании дела я категорически отбрасываю... Почему господин Бигус медлил с публикацией расследования с прошлого года? Ему надо было взломать коды диска“, - заявил генпрокурор.

Луценко также считает, что Национальное антикоррупционное бюро сознательно затягивало расследование дела о коррупции в оборонной сфере.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко пообещал сегодня же найти замену Олегу Гладковскому в СНБО.

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Теги: армия, ВСУ, хищения, Бигус, расследование, Луценко, СМИ, ГПУ
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