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Новый посол Польши вручил верительные грамоты замглавы МИД

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Цихоцкий сможет приступить к своей работе после того, как его верительные грамоты примет президент Украины.
Новый посол Польши уже приехал в Украину
Новый посол Польши уже приехал в Украину
twitter.com/MFA_Ukraine

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Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднарь принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба МИД.

Цихоцкий прибыл в Украину сегодня, его верительные грамоты также должен принять президент Петр Порошенко.

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После этого новый посол сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.

Напомним, ранее Цихоцкий заявил, что Украине всегда “многое позволялось“ и ей бы стоило больше заботиться об отношениях с ближайшими соседями, включая, конечно же, и Польшу.

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Теги: Польша, Украина, посол, Цихоцкий, МИД, дипломат
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