Новый посол Польши вручил верительные грамоты замглавы МИД
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Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднарь принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба МИД.
Цихоцкий прибыл в Украину сегодня, его верительные грамоты также должен принять президент Петр Порошенко.
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Заступник Міністра закордонних справ України @VasylBodnar прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки #Польща в Україні Бартоша Ціхоцкі. pic.twitter.com/aWDZ2StFaT— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 12 марта 2019 г.
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После этого новый посол сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.
Напомним, ранее Цихоцкий заявил, что Украине всегда “многое позволялось“ и ей бы стоило больше заботиться об отношениях с ближайшими соседями, включая, конечно же, и Польшу.