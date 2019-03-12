Здание НАБУ в крови: националисты требуют увольнения Сытника

Несколько десятков националистов пикетируют здание НАБУ с требованием немедленно уволить главу ведомства.

Организаторами пикета у стен Национального антикоррупционного бюро стала националистическая организация “Традиция и порядок”. Об этом сообщает собственный корреспондент издания Информатор.

Читай также: Порошенко обещает сегодня заменить Гладковского в СНБО

Активисты обклеили здание стикерами и облили кровью. После этого пикет не закончился. Участники демонстрации остаются под зданием НАБУ с плакатами в руках.

Активисты наклеили стикеры informator.news

Причиной сегодняшнего митинга являются факты, изложенные в журналистском расследовании о хищении в оборонке. В этом расследовании выложены факты, которые указывают на прямую связь заместителя главы НАБУ Сытника Гизо Углавы с фигурантами дела Укроборонпрома.

Здание в крови informator.news

Читай также: Акция националистов в Киеве: что они требуют?

На плакатах активисты написали: “Сытник, сколько стоит жизнь украинского солдата?” и “НАБУ крышует мародеров”.

Напомним, Луценко раскрыл новые детали коррупции в оборонке. Генпрокурор описал схему, согласно которой сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ могут быть причастны к коррупционным схемам в Укроборонпроме.