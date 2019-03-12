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Здание НАБУ в крови: националисты требуют увольнения Сытника

Комментариев: 5
Несколько десятков националистов пикетируют здание НАБУ с требованием немедленно уволить главу ведомства.
Пикет продолжается
Пикет продолжается
informator.news

Организаторами пикета у стен Национального антикоррупционного бюро стала националистическая организация “Традиция и порядок”. Об этом сообщает собственный корреспондент издания Информатор.

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Активисты обклеили здание стикерами и облили кровью. После этого пикет не закончился. Участники демонстрации остаются под зданием НАБУ с плакатами в руках.

Активисты наклеили стикеры
Активисты наклеили стикеры
informator.news

Причиной сегодняшнего митинга являются факты, изложенные в журналистском расследовании о хищении в оборонке. В этом расследовании выложены факты, которые указывают на прямую связь заместителя главы НАБУ Сытника Гизо Углавы с фигурантами дела Укроборонпрома.

Здание в крови
Здание в крови
informator.news

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На плакатах активисты написали: “Сытник, сколько стоит жизнь украинского солдата?” и “НАБУ крышует мародеров”.

Напомним, Луценко раскрыл новые детали коррупции в оборонке. Генпрокурор описал схему, согласно которой сотрудники НАБУ, ГФС и СБУ могут быть причастны к коррупционным схемам в Укроборонпроме.

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Теги: НАБУ, Сытник, оборонка, пикет, кровь
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Комментариев (5)
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lusyika    12.03.2019, 15:09
Оценка:  0
lusyika
З якого переляку ці "НАЦІОНАЛІСТИ" заговорили мокшинською мовою??? Забули рідну??? Чи на рідній і
белькочуть?????!!!!!
deadwest    12.03.2019, 14:59
Оценка:  +1
deadwest
Украина всё больше погружается в кризис, и простое выживание населения в условиях «ни войны ни мира» превращается в неразрешимую проблему.
deadwest    12.03.2019, 15:01
Оценка:  0
deadwest
Если Вашингтон откажет Порошенко в своих милостях (если уже не отказал), «Правый сектор» получит лицензию на президентскую охоту.
deadwest    12.03.2019, 15:02
Оценка:  +1
deadwest
Однако я думаю открытой конфронтации стороны будут избегать, как они избегали её до сих пор, понимая, что «Правый сектор» оружие ВСУ под командованием Полторака, назначенца Порошенко, не сдаст, а воевать с ним ВСУ не готово.
deadwest    12.03.2019, 15:04
Оценка:  +1
deadwest
Но есть и другие средства. «Правый сектор» — наследник УПА, излюбленной тактикой которой были убийства из-за угла, «атентаты», любимое словечко сегодняшних главарей бандеровцев Ярошей и Филатовых. Покушение на президента осуществить сложнее, чем на поэта Бузину, но в Америке скольких вальнулю?
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