Замом Турчинова стал снявшийся с выборов полковник Кривонос

Бывший кандидат в президенты, который снялся в пользу Порошенко, займется перевооружением ВСУ.

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Петр Порошенко подписал Указ о назначении полковника Сергея Кривоноса заместителем Секретаря СНБО и вручил ему служебное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко поручил Кривоносу активизировать деятельность по вопросам перевооружения ВСУ, военно-технического сотрудничества, углубить координацию деятельности территориальной обороны и усилить с НАТО.

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“Я глубоко убежден, что профессиональный военный с безупречной репутацией, которого поддержала и власть и оппозиция, именно та кандидатура, которая должна возглавить это ответственное направление работы“, - подчеркнул президент.

Кривонос заверил Порошенко в своей решимости противодействовать коррупции в оборонном секторе.

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“В максимально короткие сроки планирую провести комплекс мероприятий, которые укрепят доверие к оборонной промышленности и приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции, мародерства в армии“, - подчеркнул он.

“Те подлые крысы, которые пытались, или пытаются разворовать армию, уверен, будут наказаны“, - добавил Кривонос.

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Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента в пользу Петра Порошенко.