Европарламент исключил РФ из списка стратегических партнеров

Соглашение о сотрудничестве 1994 года должно быть пересмотрено, говорится в тексте резолюции.

Европарламент объявил, что РФ больше не входит в число стратегических партнеров EPA/UPG

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Россия больше не является стратегическим партнером ЕС. Резолюцию об этом принял Европарламент во вторник, передает Зеркало Недели. “За“ проголосовали 402 депутат, “против“ - 163, воздержались - 89.

В тексте также указано, что подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РФ нуждается в пересмотре.

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Европейские депутаты призвали ЕС “к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией“ на основе того, что как внутренняя, так и внешняя политика России противоречит целям и базовым ценностям ЕС.

В тексте резолюции выражается возмущение действиями России в отношении Украины, начиная с 2014 года.

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“ЕС не может рассматривать постепенное возвращения к “бизнесу как обычно“ до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины“, - говорится в решение ЕП.

Резолюция также выражает обеспокоенность российской милитаризацией Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области, а также неоднократными нарушениями территориальных вод европейских стран в Балтийском море.

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Кроме того, Европарламент подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и потребовал, чтобы РФ “прекратила оккупацию грузинских территорий“.

В решении упоминается также “Северный поток-2“. Евродепутаты считают, что его строительство должны быть остановлено, так как появление трубопровода противоречит стратегическим интересам ЕС.

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Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент может принять резолюцию и объявить, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС.