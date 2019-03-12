Европарламент исключил РФ из списка стратегических партнеров
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Россия больше не является стратегическим партнером ЕС. Резолюцию об этом принял Европарламент во вторник, передает Зеркало Недели. “За“ проголосовали 402 депутат, “против“ - 163, воздержались - 89.
В тексте также указано, что подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РФ нуждается в пересмотре.
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Европейские депутаты призвали ЕС “к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией“ на основе того, что как внутренняя, так и внешняя политика России противоречит целям и базовым ценностям ЕС.
В тексте резолюции выражается возмущение действиями России в отношении Украины, начиная с 2014 года.
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“ЕС не может рассматривать постепенное возвращения к “бизнесу как обычно“ до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины“, - говорится в решение ЕП.
Резолюция также выражает обеспокоенность российской милитаризацией Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области, а также неоднократными нарушениями территориальных вод европейских стран в Балтийском море.
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Кроме того, Европарламент подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и потребовал, чтобы РФ “прекратила оккупацию грузинских территорий“.
В решении упоминается также “Северный поток-2“. Евродепутаты считают, что его строительство должны быть остановлено, так как появление трубопровода противоречит стратегическим интересам ЕС.
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Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент может принять резолюцию и объявить, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС.
ВОТ ПРЯМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ , В ЧЁМ ?
ПРАВИЛЬНО , ЕГО ПО ФАКТУ НИКОГДА И НЕ БЫЛО ....)))
АНГЛОСАКСЫ ВСЕГДА БЫЛИ , ЕСТЬ И БУДУТ ВРАГАМИ РОССИИ , И НИКТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НИКОГДА НЕ ПИТАЛ ИЛЛЮЗИЙ .... )))
А ЧТО МОЖЕТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ?
НЫТЬ , ЯБЕДНИЧАТЬ , ПОПРОШАЙНИЧАТЬ И ГАДИТЬ РОССИИ НА КОВРИК ПОД ДВЕРЬЮ ? )))
ГОЛОДРАНЦЫ ГРОШЕЙ НЕ НАСКРЕБЛИ , КАК И НА ЕВРОВИДЕНИЕ ? ))))
А С ЕВРОВИДЕНИЕМ ЧТО ?
ГОЛОДРАНЦЫ !!! )))
СКУЧНО ДЕВОЧКИ .....)))