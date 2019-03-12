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Европарламент исключил РФ из списка стратегических партнеров

Комментариев: 21
Соглашение о сотрудничестве 1994 года должно быть пересмотрено, говорится в тексте резолюции.
Европарламент объявил, что РФ больше не входит в число стратегических партнеров
Европарламент объявил, что РФ больше не входит в число стратегических партнеров
EPA/UPG

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Россия больше не является стратегическим партнером ЕС. Резолюцию об этом принял Европарламент во вторник, передает Зеркало Недели. “За“ проголосовали 402 депутат, “против“ - 163, воздержались - 89.

В тексте также указано, что подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РФ нуждается в пересмотре. 

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Европейские депутаты призвали ЕС “к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией“ на основе того, что как внутренняя, так и внешняя политика России противоречит целям и базовым ценностям ЕС.

В тексте резолюции выражается возмущение действиями России в отношении Украины, начиная с 2014 года.

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“ЕС не может рассматривать постепенное возвращения к “бизнесу как обычно“ до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины“, - говорится в решение ЕП.

Резолюция также выражает обеспокоенность российской милитаризацией Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области, а также неоднократными нарушениями территориальных вод европейских стран в Балтийском море.

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Кроме того, Европарламент подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и потребовал, чтобы РФ “прекратила оккупацию грузинских территорий“.

В решении упоминается также “Северный поток-2“. Евродепутаты считают, что его строительство должны быть остановлено, так как появление трубопровода противоречит стратегическим интересам ЕС.

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Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент может принять резолюцию и объявить, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС.

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Теги: Европарламент, Россия, Украина, Грузия, ЕС
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Комментариев (21)
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VSHIVANKA    12.03.2019, 16:06
Оценка:  -6
VSHIVANKA
А В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ " СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО " РОССИИ И ЕС ?
ВОТ ПРЯМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ , В ЧЁМ ?
ПРАВИЛЬНО , ЕГО ПО ФАКТУ НИКОГДА И НЕ БЫЛО ....)))
АНГЛОСАКСЫ ВСЕГДА БЫЛИ , ЕСТЬ И БУДУТ ВРАГАМИ РОССИИ , И НИКТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НИКОГДА НЕ ПИТАЛ ИЛЛЮЗИЙ .... )))
Peyot    12.03.2019, 16:09
Оценка:  +2
Peyot
ну росия рассматривался как стабильный сырьевой придаток а теперь будет рассматриваться как нестабильный сырьевой придаток ЕС вот и вся разница впринципе для вас!
VSHIVANKA    12.03.2019, 16:13
Оценка:  -4
VSHIVANKA
И ЭТО ЗАЯВЛЯЕТ ЭКСПОНАТ ПРОЗЯБАЮЩИЙ НА САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , НАЗНАЧЕННЫЙ В ВАШИНГТОНЕ ПРЕЗИДЕНТ КОТОРОЙ ВЕЧНО ПЬЯН , В ДЫРЯВЫХ НОСКАХ И ЗАПРАВЛЕННЫМ ПИДЖАКОМ В ТРУСЫ ? )))))
Peyot    12.03.2019, 16:28
Оценка:  0
Peyot
VSHIVANKA ты там на боярышник не налягал бы... ягелем закусывай или валежником что там вам еще по мокшанской конституции положено иметь?))))))
VSHIVANKA    12.03.2019, 16:31
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ЧТО ТЫ РАССКАЖЕШЬ О ТАКОМ " НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ " СОБЫТИИ ПРОШЕДШЕМ В РОССИИ , КАК ЧМ 2018 ПО ФУТБОЛУ ? ))))
Peyot    12.03.2019, 16:44
Оценка:  -2
Peyot
VSHIVANKA ну это весь футбольный мир прекратно помнят очередное курупционное позорище рф в результате которого были уволены глава ФИФА и глава УЕФА... страна бензоколонка неимя другой возможности купила за бабки право проведения чм))))) ты гордишся этим?)))))
VSHIVANKA    12.03.2019, 16:47
Оценка:  0
VSHIVANKA
РОССИЯ ВСЁ И ВСЕХ ПОКУПАЕТ , ВСЕМ НАЗНАЧАЕТ ПРЕЗИДЕНТОВ И Т.Д. ....
А ЧТО МОЖЕТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ?
НЫТЬ , ЯБЕДНИЧАТЬ , ПОПРОШАЙНИЧАТЬ И ГАДИТЬ РОССИИ НА КОВРИК ПОД ДВЕРЬЮ ? )))
doc1    12.03.2019, 16:06
Оценка:  +1
doc1
а срать куда теперь ходить будут?
VSHIVANKA    12.03.2019, 16:14
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НА ОКРАИНУ , НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ .....))))
Graddfeydd    12.03.2019, 15:48
Оценка:  +7
Graddfeydd
Будет забавно наблюдать, как раша будет придумывать свою версию чучхизма, для того, чтобы оправдать изоляцию страны своей исключительностью, лишнехромосомностью, скрепностью и богоизбранностью.
VSHIVANKA    12.03.2019, 16:01
Оценка:  -6
VSHIVANKA
А ПОЧЕМУ НА УНИВЕРСИАДУ 2019 В РОССИЮ , ПРИЕХАЛИ БОЛЕЕ 3000 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 58 СТРАН МИРА , А ИЗ САМОЙ ЭУРОПЭЙСЬКОЙ ОКРАИНЫ НИКОГО ?
ГОЛОДРАНЦЫ ГРОШЕЙ НЕ НАСКРЕБЛИ , КАК И НА ЕВРОВИДЕНИЕ ? ))))
Peyot    12.03.2019, 16:11
Оценка:  +2
Peyot
ты в курсе что событие о котором ты пишеш настолько не значительно что кремль оплачивал из кармана пенсионеров дорогу иностранцам что бы отрапортовать что были 3000 иностранных спортменов из них 2000 белорусов казахов и армян))))
VSHIVANKA    12.03.2019, 16:20
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЭТО ОФИЦИАЛЬНАЯ ОТМАЗКА ДЛЯ ЩЕНЕВМЕРЛЫВКИВ ?
А С ЕВРОВИДЕНИЕМ ЧТО ?
ГОЛОДРАНЦЫ !!! )))
Peyot    12.03.2019, 16:30
Оценка:  0
Peyot
VSHIVANKA намного интереснее услышать что у вас по кисель мозгов тв расказали про евровидение. поведаеш?
VSHIVANKA    12.03.2019, 15:47
Оценка:  -8
VSHIVANKA
КАК ВЫ ПРЕДСКАЗУЕМЫ И СМЕШНЫ В СВОЕЙ БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ .....)))
СКУЧНО ДЕВОЧКИ .....)))
Peyot    12.03.2019, 15:57
Оценка:  +4
Peyot
в сегодняшних выпусках новостей твой лилипутин царь будет расказывать что вы уже давно сами хотели разорвать это партнерство потому что ЕС слишком много платит вам денег как своему сырьевому придатку!
Пролисок    12.03.2019, 15:47
Оценка:  +1
Пролисок
Скоро будет Азиатский Союз С миллиардами населения))
gredphil    12.03.2019, 16:18
Оценка:  +1
gredphil
...що говоритиме китайською і купуватиме з юані...
Peyot    12.03.2019, 16:30
Оценка:  0
Peyot
индо-китайскою))))
Letohradek    12.03.2019, 15:32
Оценка:  +6
Letohradek
Аплодирую стоя! Теперь из ООН, выгнать в шею этих агрессивный, но лживых скотов!
Peyot    12.03.2019, 15:40
Оценка:  +3
Peyot
в свое время руских из Лиги Наций(предшественник оон) уже выгоняли за нападение на соседей. Так чт оим не в первой такое позорище. Но ООН корупированая бюрократическая машина с нулевой волей ко всем кроме самосохрания себя таком виде как сейчас. Потому врядли!
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