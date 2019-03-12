У киевских школьников появилась опасная игра в регулировщиков

Очевидцы сняли, как дети, играя в регулировщиков, бросаются под машины и пытаются их остановить.

На кадрах видеоролика, опубликованного на странице dtp.kiev.ua, видно, что девочка, лет шести-семи, выбегает на дорогу в то время, когда едет автомобиль. Она останавливает машину, махая рукой. После этого дети (девочки приблизительно такого же возраста) переходят дорогу по команде “регулировщика“.

Читай также: Внимание: за детьми снова охотится МОМО, - СМИ

В сообщении полиции города Киева говорится: “...Родители, заранее учите детей безопасному поведению на улице. Водители, будьте вдвойне бдительны во дворах, возле школ и переходов“.

В этот раз девочкам повезло и водитель вовремя среагировал и никто из детей не пострадал. Но не всегда такие игры заканчиваются благополучно.

Отметим, что в сети время от времени появляются небезопасные игры для школьников и дети часто становятся их жертвами. Одна из недавних - игра под названием “Беги или умри“. Суть этой игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу перед потоком машин и выжить.