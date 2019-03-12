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У киевских школьников появилась опасная игра в регулировщиков

Комментариев: 2
Очевидцы сняли, как дети, играя в регулировщиков, бросаются под машины и пытаются их остановить.
Дети выбегают на дороги и останавливают машины
Дети выбегают на дороги и останавливают машины
скриншот из видео dtp.kiev.ua

На кадрах видеоролика, опубликованного на странице dtp.kiev.ua, видно, что девочка, лет шести-семи, выбегает на дорогу в то время, когда едет автомобиль. Она останавливает машину, махая рукой. После этого дети (девочки приблизительно такого же возраста) переходят дорогу по команде “регулировщика“.

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В сообщении полиции города Киева говорится: “...Родители, заранее учите детей безопасному поведению на улице. Водители, будьте вдвойне бдительны во дворах, возле школ и переходов“.

В этот раз девочкам повезло и водитель вовремя среагировал и никто из детей не пострадал. Но не всегда такие игры заканчиваются благополучно.

Отметим, что в сети время от времени появляются небезопасные игры для школьников и дети часто становятся их жертвами. Одна из недавних - игра под названием “Беги или умри“. Суть этой игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу перед потоком машин и выжить.

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Теги: школьники, игры, Киев, машины
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Комментариев (2)
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нафнаф    12.03.2019, 16:41
Оценка:  0
нафнаф
Дедушка Дарвин одобряет
Кайдаш    12.03.2019, 16:23
Оценка:  0
Кайдаш
"Дети в подвале играли в гестапо,
Зверски замучан сантехник Потапов....
Жена Потапова им отомстила -
Дверцу закрыла, и воду пустила..." (с)
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