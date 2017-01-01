В МИД назвали ноту РФ "эмоциональной газовой атакой"

Единственный юридический факт в ноте МИД РФ - подтверждение того, что Договор о дружбе теряет силу с 1 апреля.

В МИД надеются, что Украина забудет о "договорняках" после 1 апреля facebook.com/lana.zerkal/

Читай также: На Теремках предлагают снести памятник Дружбы

11 марта 2019 года МИД РФ подтвердил получение ноты МИД Украины о непродлении действия Большого договора. Об этом на своей странице в Facebook написала замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

“Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ - подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года. По канонам международного права Россия не могла поступить иначе“, - пояснила она.

Читай также: Украина фактически вышла из СНГ и проверяет 236 договоров с Содружеством

“Эмоциональная “газовая атака“ МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, опубликованных по этому поводу, лишь подтверждают, насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно“, - добавила чиновник.

По ее словам, большинство обвинений со стороны РФ неоднократно обсуждались во всех возможных форматах.

Читай также: Закон о прекращении дружбы с РФ опубликован и вступит в силу уже в субботу

“И еще один важный для нас с вами аспект. Украина в своих нотах по Большому договору настойчиво предлагает решить все споры в судебных органах, в частности, Международном суде ООН“, - отметила Зеркаль, подчеркнув, что РФ этого избегает.

“Теперь позиция РФ уже совсем не завуалирована. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными - “договорняки“ вместо договоров“, - считает она.

Читай также: ЦИК Украины прекращает сотрудничество с ЦИК РФ

“Надеюсь, что 1 апреля станет точкой невозврата, и отношения, основанные на “договорняках“ никогда не вернутся в украинскую политическую жизнь“, - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин также прокомментировал ноту от МИД РФ о прекращении Договора о дружбе. Россия, в свою очередь, до этого обвинила Украину в систематическом нарушении этого договора.