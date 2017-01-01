В Совете Европы просят повременить с принятием языкового закона

Языковой закон лучше принимать после президентских выборов, уверены в Совете Европы.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович сообщила журналистам, что принятие закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” до выборов президента не будет результативным. Об этом сообщает личный корреспондент издания Укринформ в Страсбурге.

Читай также: Будапешт не намерен “жертвовать“ венгерской общиной Закарпатья

Дуня Миятович прокомментировала, что принятие важного языкового закона должно быть сбалансированным. Украинское правительство должно защищать языки национальных меньшинств и беречь разнообразие культур.

Различные лингвистические общины должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, их мысли следует должным образом учесть, - резюмировала Миятович.

Читай также: Рассмотрение закона о языке перенесли на полторы недели

Комиссар уверена, что этот закон пока лучше не принимать. В контексте предвыборных кампаний такие решения не являются сбалансированными.

Напомним, печатные СМИ обяжут на 50% перейти на украинский не сразу. Статья закона о языковых квотах в печатных изданиях вступит в силу через 30 месяцев после принятия закона.