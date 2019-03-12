Парубий дважды выключал микрофон депутату за русский язык

Спикеру удалось "убедить" оппоблоковца перейти на украинский язык при комментировании поправок к закону.

Читай также: Суд отменил мораторий на русскоязычный продукт на Житомирщине

Нардепу от “Оппозиционного блока“ Василию Нимченко не дали высказаться в микрофон на русском при при рассмотрении законопроекта о функционировании государственного языка. Об этом сообщает Еспресо.TV.

“Уважаемые коллеги, граждане Украины, сегодня у нас рассматривается...“, - начал Нимченко, но спикер Андрей Парубий выключил ему микрофон.

Читай также: Штрафы за нарушение “языкового закона” стартуют от 5100 грн

“Я призываю вас говорить на государственном языке. Пожалуйста, не создавайте конфликтов, когда мы работаем системно и слаженно“, - пояснил он.

Нимченко продолжил говорить по-русски, на что спикер снова отсключил ему микрофон и попросил “не срывать заседание Верховной Рады своим некорректным поведением“.

Читай также: Парубий: "Не будем ставить никаких законопроектов, пока не примем закон о языке"

В итоге нардеп перешел на украинский. “Я хочу сказать по-украински: мы не быки Степана Руданского, мы народные депутаты. Простите, но вы не пастух. Дайте мне слово, народному депутату“, - заявил он, после чего продолжил комментировать поправки к языковому законопроекту.

Напомним, ранее МИД РФ в своей ноте к Украине обвинил нашу страну в ущемлении прав граждан на изучение русского языка.