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Парубий дважды выключал микрофон депутату за русский язык

Комментариев: 19
Спикеру удалось "убедить" оппоблоковца перейти на украинский язык при комментировании поправок к закону.
Парубий не дал депутату выступить на русском языке
Парубий не дал депутату выступить на русском языке
facebook.com/andriy.parubiy

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Нардепу от “Оппозиционного блока“ Василию Нимченко не дали высказаться в микрофон на русском при при рассмотрении законопроекта о функционировании государственного языка. Об этом сообщает Еспресо.TV.

“Уважаемые коллеги, граждане Украины, сегодня у нас рассматривается...“, - начал Нимченко, но спикер Андрей Парубий выключил ему микрофон.

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“Я призываю вас говорить на государственном языке. Пожалуйста, не создавайте конфликтов, когда мы работаем системно и слаженно“, - пояснил он. 

Нимченко продолжил говорить по-русски, на что спикер снова отсключил ему микрофон и попросил “не срывать заседание Верховной Рады своим некорректным поведением“.

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В итоге нардеп перешел на украинский. “Я хочу сказать по-украински: мы не быки Степана Руданского, мы народные депутаты. Простите, но вы не пастух. Дайте мне слово, народному депутату“, - заявил он, после чего продолжил комментировать поправки к языковому законопроекту.

Напомним, ранее МИД РФ в своей ноте к Украине обвинил нашу страну в ущемлении прав граждан на изучение русского языка.

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Теги: русский язык, украинский язык, закон, депутаты, Нимченко, Парубий
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Комментариев (21)
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fkrfyfan    12.03.2019, 18:19
Оценка:  +1
fkrfyfan
Как шароварное быдло радуется за своего спикера-идиота со справкой. В этом парламнте только такой и может быть и его первый зам ирка-подстилка
Letohradek    12.03.2019, 18:23
Оценка:  -1
Letohradek
Странно, что спикер не синий ))))))) Ватный скот, на БМ ты не котируешься! Пшол вон на маил.ру, там оценят твои потуги
fkrfyfan    12.03.2019, 18:25
Оценка:  0
fkrfyfan
Иди трахай коз селюк сраный
ШтормЗайцев    12.03.2019, 18:14
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Парубий молодец. Хочеш быть депутатором- уважай мову. В Германии не знающим немецкого вообще бы слова не давали .
Letohradek    12.03.2019, 18:16
Оценка:  -1
Letohradek
Не то, что слова! Гражданства не дали бы.
Л_о_л_а    12.03.2019, 18:11
Оценка:  0
Л_о_л_а
Не долго умственноотсталому осталось...
Letohradek    12.03.2019, 18:12
Оценка:  -1
Letohradek
Помечтай, ватоголовая скотина
Letohradek    12.03.2019, 18:06
Оценка:  -3
Letohradek
Парубий красавчик! В следующий раз, гнать в шею с трибуны, кто пытается быковать на русском! )))
Ruspidor    12.03.2019, 18:09
Оценка:  +2
Ruspidor
Тебя впервую очередь...
Letohradek    12.03.2019, 18:12
Оценка:  0
Letohradek
Не понял?? Я в заседании РАДЫ не принимаю участия )) И с нетерпением жду, когда ватных быков будут выносить с трибуны пинками под зад, за попытки быковать на руском
ВладиславII    12.03.2019, 18:10
Оценка:  0
ВладиславII
Попрыгай еще на Майдане вчесть этого, Ви0лета.
Letohradek    12.03.2019, 18:13
Оценка:  -1
Letohradek
Ватный скот, попрыгай на марше православного фашизма, да поори - расия для руских
    12.03.2019, 17:55
Оценка:  +1
Ой, МИД вражеской Эр-эфии в своей ноте к Украине обвинил нашу страну в " ущемлении прав кацапоидных" граждан на изучение "языка" - не свиного, не телячьего, не бараньего, а русского "языка"... Ай-яй-яй, какая "нежная забота" кремлядей о жителях других стран!...
weightless    12.03.2019, 17:54
Оценка:  -3
weightless
Попробовал бы Жириновский
в Госдуме выступить на идиш
bertal    12.03.2019, 17:49
Оценка:  +3
bertal
Пора отозвать всех с АТО, кто сражается на стороне Украины и говорит на русском языке, вот тогда будем посмотреть, на этого петуха
Woodbrother    12.03.2019, 17:51
Оценка:  -2
Woodbrother
А отзывать то кто будет ? Хочеш быть депутатором- учи язык. Во всех развитых странах только так.
Letohradek    12.03.2019, 17:53
Оценка:  -1
Letohradek
Ну что за баранье здесь пишет комменты???!! Говорить на любом языке ты можешь дома, но будучи государственным чиновником Украины, потрудись пользоваться украинским языком! В противном случае будешь получать пинок под зад
Ruspidor    12.03.2019, 18:10
Оценка:  -2
Ruspidor
То есть русскоязычным можно только спасать западенские жопы на фронте?
Letohradek    12.03.2019, 17:45
Оценка:  -5
Letohradek
Пора гнать пинком под зад с трибуны, а не отключать микрофон.
GALE    12.03.2019, 17:44
Оценка:  -2
GALE
Кляп этому диктофону в идло!
Letohradek    12.03.2019, 17:46
Оценка:  -3
Letohradek
Не кляп а пинок под зад, ватному скоту из оппоблока!
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